El Concello acoge este martes el acto institucional del 25 N

La carrera y marcha del 25N suelen movilizar a gran número de personas

Prosiguen los actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes. La campaña municipal de este año se presenta bajo el lema “Non deamos esquecemento, Ferrol unido contra a violencia machista”, que ya contó con actos la pasada semana, durante el fin de semana y ayer mismo, con la celebración en los centros educativos del municipio de un escape room en el que se implicó el alumnado, que debía acertar varios enigmas contra la violencia de género en el menor tiempo posible.

Así, la Casa Consistorial acogerá a lo largo de la mañana del lunes el acto institucional del 25 N, que contará con la participación de numerosos ciudadanos, como indicó la concejala del área de Muller, Elvira Miramontes.

Las propuestas para conmemorar esta efeméride no concluyen aquí y el jueves 27, a las 19.00 horas en la Casa da Muller, se llevará a cabo el coloquio Ferrol en femenino que disertará sobre “la invisibilidad de la mujer en las artes como causa de violencia de género” gracias a la presencia de la historiadora Marisé Pena. Además, al día siguiente, en el Edificio Social, tendrá lugar la sesión “A cara B das violencias machistas”, que se celebrará entre las 10.30 y las 13.30 horas.

Tanto el viernes 28 como el sábado 29, durante todo el día, en los locales de hostelería se podrá ver el espectáculo itinerante de microteatros contra la violencia machista. Además, el sábado, a las 12.00 horas, la AVV de Viladóniga-Vilasanche acogerá un taller matinal dirigido a las familias, mientras que en el Jofre, por la tarde, se desarrollará el acto ciudadano, con la lectura de la declaración institucional del 25N.

Los actos llegan a su fin el domingo 30 con la VI Carreira e Andaina contra a Violencia Machista (ya hay inscritas unas 600 personas) y a III Marcha Ciclista del Ayuntamiento de Ferrol.