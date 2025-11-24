Dos estudiantes del máster de Moda del Campus Industrial, en el Sustainable Challenge

Las dos alumnas cursan el máster Cedida

Belén González Costea Llamas y Laura Camila Velasco Ortega, alumnas del máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, participaron recientemente en el Sustainable Challenge de Barcelona, un maratón creativo que tuvo lugar en el Disenny Hub de la ciudad condal y que organiza la Asociación para el Fomento de la Moda. Belén y Laura compartieron experiencia con otras 28 personas que cursan estudios relacionados con el sector de la moda en toda España.

Los treinta participantes en la propuesta “Collective Mending” se dividieron en seis equipos mixtos internacionales con el objetivo de aprovechar ropa de desechada que proporcionó la cooperativa Roba Amiga –proyecto referente en Cataluña en la recogida y gestión de textil postconsumo– para probar con el remiendo, el patchwork, la reasignación de uso, el upcycling, etc. y las nuevas narrativas del residuo transformado.

Expertos en reparación y moda como Amy Twigger Holroyd –comisaria del proyecto–, Martina Mefano, artista y serigrafista, el investigador Mats Siffels y la diseñadora Penny Papachristodoulou tutorizaron a los participantes.

El último día del maratón, informa el Campus Industrial de Ferrol, los seis equipos presentaron en modelos reales sus piezas transformadas. Estas pueden verse de manera gratuita en el Disseny Hub de Barcelona hasta el 26 de marzo.

Belén González Costa participó en la cita como miembro del equipo Motion, con compañeros que estudian en Barcelona, Rumanía, Países Bajos y Reino Unido. Por su parte, Laura Camila Velasco formó parte del equipo Shuri con representantes de Madrid, Serbia, Países Bajos y Sabadell.