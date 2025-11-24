Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Diez familias se han beneficiado del programa de Asotrame que ofrece una vivienda temporal

Dos de ellas residen en la ciudad herculina y ocho en la capital gallega

Redacción
24/11/2025 22:37
Una de las viviendas de la entidad 
Asotrame

Un total de diez familias se han beneficiado en lo que va de año del proyecto “Como en casa: viviendas de estancia temporal para pacientes oncológicos y familiares”, que impulsa Asotrame. A través de este servicio, la entidad ofrece alojamiento gratuito a personas enfermas de cáncer desplazadas durante un período de tiempo para seguir un tratamiento en el Chuac o en el Hospital Clínico de Santiago, así como a sus acompañantes.

El proyecto, presentado a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), contribuye a minimizar el impacto económico del cáncer, “ofreciendo a pacientes y familiares una solución habitacional gratuita en las ciudades de A Coruña o Santiago en un momento especialmente delicado, además de brindarles soporte emocional y asesorarlos y acompañarlos en la gestión de trámites”, afirman.

Dos familias en la ciudad herculina y ocho en la capital gallega se han beneficiado en los primeros diez meses del 2025 de este programa de la entidad ferrolana. Una cifra que podría seguir aumentando de aquí a final de año, indican.

La Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas (Asotrame) activaba “Como en casa: vivienda de estancia temporal para pacientes oncológicos y familiares” hace ya años, con la apertura del apartamento en el coruñés barrio de las Flores. Y lo extendía a Santiago en 2022, cubriendo así dos de los tres hospitales de referencia en Galicia en materia de trasplantes de médula ósea y terapias avanzadas car-t. Este proyecto forma parte del Plan de Prioridades de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), financiado con 11.992 euros por la Fundación ONCE. La Confederación gestiona esta subvención para sufragar los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso.

Asotrame es la única entidad, declarada de utilidad pública, centrada en la atención de pacientes de cáncer hematológico de Galicia y de sus familiares y en el fomento de la donación de médula ósea y en la investigación científica. La asociación está integrada en otros colectivos y organizaciones de pacientes.

