Diez familias se han beneficiado del programa de Asotrame que ofrece una vivienda temporal

Una de las viviendas de la entidad Asotrame

Un total de diez familias se han beneficiado en lo que va de año del proyecto “Como en casa: viviendas de estancia temporal para pacientes oncológicos y familiares”, que impulsa Asotrame. A través de este servicio, la entidad ofrece alojamiento gratuito a personas enfermas de cáncer desplazadas durante un período de tiempo para seguir un tratamiento en el Chuac o en el Hospital Clínico de Santiago, así como a sus acompañantes.

El proyecto, presentado a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), contribuye a minimizar el impacto económico del cáncer, “ofreciendo a pacientes y familiares una solución habitacional gratuita en las ciudades de A Coruña o Santiago en un momento especialmente delicado, además de brindarles soporte emocional y asesorarlos y acompañarlos en la gestión de trámites”, afirman.

Dos familias en la ciudad herculina y ocho en la capital gallega se han beneficiado en los primeros diez meses del 2025 de este programa de la entidad ferrolana. Una cifra que podría seguir aumentando de aquí a final de año, indican.

La Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas (Asotrame) activaba “Como en casa: vivienda de estancia temporal para pacientes oncológicos y familiares” hace ya años, con la apertura del apartamento en el coruñés barrio de las Flores. Y lo extendía a Santiago en 2022, cubriendo así dos de los tres hospitales de referencia en Galicia en materia de trasplantes de médula ósea y terapias avanzadas car-t. Este proyecto forma parte del Plan de Prioridades de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), financiado con 11.992 euros por la Fundación ONCE. La Confederación gestiona esta subvención para sufragar los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso.

Asotrame es la única entidad, declarada de utilidad pública, centrada en la atención de pacientes de cáncer hematológico de Galicia y de sus familiares y en el fomento de la donación de médula ósea y en la investigación científica. La asociación está integrada en otros colectivos y organizaciones de pacientes.