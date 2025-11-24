Briegal regresa a Perú y Bolivia para fortalecer sus emergencias

Los voluntarios instantes antes de coger el vuelo con destino a Perú Briega.

La Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) Briegal vuelve a implicarse en otro proyecto internacional que llevará a varios de sus miembros de nuevo al continente americano, concretamente a tierras de Perú y Bolivia, dando forma así a sus proyectos de cooperación en el exterior enfocados en la prevención y respuesta ante desastres naturales que puedan darse en América del Sur.

De este modo, como ha informado la organización, en las últimas horas de este domingo partían de nuevo hacia Puno, en Perú, para ejecutar en proyecto denominado “Fortalecimiento transfronterizo de la gestión de emergencias ante riadas e inundaciones en la zona sur de Perú, con la participación de equipos de Bolivia”.

Reducir la vulnerabilidad

Esta acción, para la que cuentan de nuevo con el respaldo de la Xunta de Galicia a través de la línea de acción de cooperación gallega, tiene como objetivo principal “diminuir a alta vulnerabilidade que presenta a zona sur de Perú e as zonas limítrofes de Bolivia fronte a eventos como riadas e inundación”, explican desde Briegal.

Desde el colectivo se indica, asimismo, que la intervención que van a acometer en la zona se base en tres pilares fundamentales como son la formación, coordinación y dotación de material.

Así, está previsto que los bomberos y agentes de las emergencias que integran la entidad puedan ofrecer las pautas básicas para capacitar al personal local en técnicas avanzadas de rescate en aguas rápidas, algo crucial para salvar vidas en situaciones de grandes inundaciones, como apuntan. También se van a establecer mejoras en los protocolos de coordinación existentes entre los equipos de respuesta peruanos y sus homólogos de Bolivia, “asegurando deste xeito unha xestión de emerxencias máis eficiente e integrada”, añaden desde Briegal.

Finalmente en esta nueva operación internacional volverán a viajar portando equipos especializados, lo que va a permitir a los trabajadores de los citados países “contar con ferramentas necesarias para unha resposta moito máis efectiva”.

Desde la ONG Briegal se destaca la importancia que tienen este tipo de acciones “ao ser un esforzo por construír resiliencia comunitaria e mellorar a capacidade operativa das axencias de emerxencia en dous países irmás, ante un desafío climático que require acción urxente e coordinada”.

Desde la organización se destaca también el “importante papel que xoga a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, dependente da Consellería de Presidencia, apoiando actuacións en materia de cooperación ó desenvolvemento e remarcando o compromiso da Cooperación Galega coa reducción da vulnerabilidade en zonas de risco”.