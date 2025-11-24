Adjudicadas las primeras cuatro rehabilitaciones integrales interiores en Recimil

Las viviendas del barrio de Recimil son propiedad municipal Daniel Alexandre

La empresa coruñesa Ámbitos Proyectos y Obras será la encargada de ejecutar las cuatro primeras rehabilitaciones integrales que impulsa el gobierno local, propietario de todas ellas, en el barrio de Recimil. La firma realizará este trabajo, dividido en dos lotes con sendas actuaciones en cada uno, por un importe que se aproxima a los 196.000 euros.

Los servicios técnicos del Concello se decantaron por esta oferta, entre otras cosas, porque ofrece un plazo de garantía muy superior al que se establece en los pliegos. Si en estos se pedía, como mínimo, un año, la adjudicataria lo amplía hasta seis.

Entre los trabajos que se realizarán en estos pisos localizados en la calle Narón se encuentra la demolición parcial de la tabiquería interior, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, así como el levantado de los sanitarios y de las carpinterías interiores, que serán sustituidos por otros. También se colocará falso techo y se instalará cocina y un baño, en ambos casos con el mobiliario y los equipos necesarios, incluidos los electrodomésticos.

La empresa tiene de plazo cuatro meses para entregar los pisos. Ahora, según explicó el alcalde al término de la Xunta de Goberno, quedan otras dos reformas por adjudicar dentro de este mismo paquete, aunque en otro lote. José Manuel Rey apuntó que será “proximamente” y aludió a una ampliación del periodo de evaluación de ofertas como motivo para no haberlo hecho ya con las cuatro primeras.

“A vivenda”, dijo, “é unha preocupación importantísima para este goberno e niso estamos traballando”, apuntó, “sobre todo cando se trata da nosa competencia”.

En ese sentido, Rey Varela puso en valor la inversión que se está ejecutando en el barrio, no solo con el proyecto de reforma del mercado que figura en los próximos presupuestos –en este caso con una partida de 2,5 millones dividida en tres anualidades– o la rehabilitación del Bambú Club, en el que se invierten más de 435.000 euros para recuperar este espacio para uso comunitario. Del mismo modo, resaltó las obras en la envolvente del bloque 1-4 de la calle Neda –por más de un millón de euros– y la próxima adjudicación –dos de ellas están en fase de licitación tras quedar desierta en un primer intento y revisarse los precios– las de el portal 3-4 de la calle Ares, financiada con 524.000 euros; carretera de Castilla 8 (cerca de 272.000 euros) y Castilla 22 (367.000).