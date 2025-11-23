Un hombre de 50 años se enfrenta a cuatro juicios por sendos robos en 2024

La Audiencia Provincial, en una imagen de archivo AEC

En una hora, la que va entre las 11.15 y las 12.15 del jueves, un hombre de 50 años de edad será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña por la comisión de cuatro delitos distintos, todos ellos perpetrados entre junio y julio de 2024 en Ferrol y Narón. Todos los expedientes proceden del Juzgado de Instrucción nº 3 de la ciudad naval. El encausado, que tiene ya varios antecedentes, la mayor parte por el mismo tipo, es decir, robo con fuerza en las cosas, se enfrenta, en conjunto, a 14 años y medio de pena de cárcel.

El primero de los hechos por los que se le juzga tuvo lugar el 27 de junio, sobre las 7.15 horas, cuando manipuló la cerradura de una ventana del estadio de Río Seco, forzó la máquina expendedora y se apropió del cajón de las monedas. Los daños no han sido valorados y la propietaria del equipo ha renunciado a ser indemnizada, si bien se le piden seis años de prisión, dado el agravante de reincidencia en al menos tres ocasiones.

El 10 de julio, también a primera hora –sobre las 6.30–, rompió el panel de la puerta del restaurante Beceiro, en Covas, y se apropió de diversos objetos y pequeñas cantidades de euros, dólares y francos suizos antes de destrozar la caja registradora y abandonar el lugar en bicicleta. El propietario del establecimiento reclama los efectos sustraídos, así como la reparación de la puerta y de la caja. Al encausado se le piden tres años de prisión.

El tercer delito se produjo la madrugada del 13 de julio, cuando accedió al interior del polideportivo de A Gándara, forzó una máquina de venta de entradas y rompió la expendedora para llevarse 220 euros. Por este delito la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y la indemnización de 642,81 euros al Concello y de 5.960 a la empresa Galia Vending.

El cuarto juicio tiene su origen cuando el 22 de julio el acusado accedió por la fuerza, a través de una uralita, a la floristería Alba –en la carretera de Catabois–, pero no pudo apropiarse de nada porque fue atrapado por la Policía. La propiedad renunció en su momento a acciones legales, pero Fiscalía pide para él un año y medio de prisión.