Conferencia

Tres naufragios históricos, del siglo XIX al 2024, se desentrañan con la ingeniería naval forense

La sala Carlos III de Exponav acogerá una conferencia sobre el Santísima Trinidad, el Reina Regente y el Bayesian

Redacción
23/11/2025 21:59
Un encuentro organizado por el COIN en la misma sala, en este caso centrado en la carpintería de ribera
Un encuentro organizado por el COIN en la misma sala, en este caso centrado en la carpintería de ribera
Daniel Alexandre

Este miércoles 26, a partir de las 18.15 horas en la sala Carlos III de Exponav, tendrá lugar la conferencia “Ingeniería Naval Forense aplicada al hundimiento del Bayesian, Reina Regente y Santísima Trinidad”, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos –COIN–.

El título de la ponencia revela que tratará una disciplina que combina la ingeniería naval con técnicas de investigación científica, que permite determinar las causas de siniestros ocurridos en el mar y en cualquier época.

Así, los relatores, Guillermo Gefell Chamochín y Juan Manuel López Vázquez, ambos ingenieros navales y el último también marino mercante, darán cuenta de cómo la aplicación de dichas técnicas posibilitó el conocimiento de los factores que condujeron a la pérdida del buque en cuestión y su tripulación.

Las embarcaciones protagonistas son de tipologías y épocas muy diferentes. Se explicarán las causas del destino que corrieron el Santísima Trinidad (1805), buque de la Armada hundido después de la Batalla de Trafalgar; el Reina Regente (1895), crucero desaparecido en el golfo de Cádiz, y el Bayesian (2024), un yate que se sumergió en la costa de Palermo.

