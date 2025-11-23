El hijo de Santiago Carrillo y Carmen Menéndez viene a Ferrol a contar la historia de dos “Luchadoras”

Carmen Menéndez y Santiago Carrillo, padres del autor de "Luchadoras", Jorge Carrillo Menéndez Cedida

María Alivio y Carmen Menéndez, madre e hija, y esta última, mujer del que fue secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, son las protagonistas de “Luchadoras”. El autor de este libro, Jorge Carrillo Menéndez, nacido en París cuando sus padres estaban en el exilio, dará a conocer su obra en el Ateneo Ferrolán este jueves 27, a las 19.00 horas, en una presentación que se incluye en su ruta por el territorio estatal, después de parar en Asturias y antes de continuar por Madrid, Valencia y Barcelona.

Jorge Carrillo recupera dos historias de vida longevas, de 102 años la de su abuela y de 96 la de su madre, recopilando también acontecimientos que marcaron el devenir del siglo XX y de ambas al mismo tiempo.

El interés de la trama radica en los abusos que sufrió María de joven, que la llevaron a marcharse de su hogar hacia Barcelona, donde dio a luz a Carmen, y juntas se ven obligadas a huir a Francia. En el país vecino consolidan sus ideas comunistas, uno de los ejes centrales del ejemplar, además de ser uno de los aspectos que unieron a la madre y el padre del autor. Así, los recuerdos familiares se unen con el contexto histórico y social de la Segunda República, la Guerra Civil, los años de exilio, el franquismo y la Transición.

El licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Saint-Maur, a las afueras de París, publicó “Luchadoras” el pasado mes de octubre, a través de la editorial Almuzara.