El PSOE carga contra el BNG por abstenerse con la placa de Pablo Iglesias

Miembros del PSOE comarcal, en la entrada de la estación Cedida

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza expresó su sorpresa por la decisión del BNG de abstenerse en la proposición no de ley sobre la reubicación de la placa de Pablo Iglesias que se abordó en la Comisión Institucional del Parlamento autonómico.

“Lamentamos a postura do PP, que votou en contra de que se instalara nun lugar digno no parque que leva o seu nome, pero é unha postura que xa coñeciamos porque está en contra da memoria democrática e das persoas que defenderon a democracia, pero sorprendeunos a posición do BNG”, aseguró. Para Bouza, lo más llamativo es que el voto nacionalista se hiciese “baixo o argumento de que non se fixo no marco do Consello de Memoria Democrática de Ferrol, cando saben que a proposta do PSdeG-PSOE é anterior á constitución dese órgano”.

Tras acusar al alcalde, el popular José Manuel Rey, de actuar “por puro sectarismo ideolóxico”, el parlamentario socialista señaló que el Concello de Ferrol “non só puxo trabas continuas" a la colocación de la placa –una réplica de la que se retiró del Consistorio en 1936 y posteriormente se destruyó–, sino que “propuxo unha localización afastada e sen visibilidade ningunha”.