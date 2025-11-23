El plazo para participar en los campamentos de Navidad, abierto hasta el 1 de diciembre

Uno de los locales en los que se desarrollarán los campamentos Daniel Alexandre

Hasta el 1 de diciembre estará abierto el plazo de solicitud para participar en una nueva edición de los campamentos de Navidad, informa la concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, que resalta que este tipo de actividades “facilitan a conciliación da vida familiar e laboral e fomentan un cambio de mentalidade e de valores de acordo co principio de igualdade entre homes e mulleres”.

En esta ocasión, los campamentos se desarrollarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 y el 5 de enero. Se ofertan 70 plazas para los grupos de la zona urbana –en la ludoteca de la plaza de España y en el CEIP de Ponzos– y 30 para la zona rural, que tendrá lugar en el local de la Asociación de Vecinos de Esmelle. El servicio se prestará en horario de 9.30 a 13.00 horas y, en el caso de querer beneficiarse de la sesión ampliada, de 8.30 a 14.30 horas.

El programa, recordó Miramontes, está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 –deberán tenerlos cumplidos a fecha de 22 de diciembre– y los 13 años –no cumplir los 14 antes del 5 de enero–.

El requisito imprescindible es que el menor esté empadronado en el Concello, salvo los menores derivados de la Casa da Acollida municipal. La asignación de plazas se realizará por orden de inscripción, atendiendo, eso sí, a los criterios de preferencia de familia monoparental trabajando o realizando un curso de formación ocupacional homologado por el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–, mujer víctima de violencia de género, dos progenitores trabajando o realizando un curso y, finalmente, uno de los padres o tutores en la misma situación que el supuesto anterior.

Las solicitudes deben presentarse en el Rexistro Xeral del Consistorio.