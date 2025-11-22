Piden reordenar las plazas de movilidad reducida en López Bouza

Señal de reserva de plazas en la calle de la Iglesia Jorge Meis

La Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía –Aspanemi– solicita al Concello de Ferrol una reordenación y reubicación de una de las tres plazas para personas con movilidad reducida que hay en la calle López Bouza de Caranza para que cumplan realmente su función.

En un escrito que ya ha sido registrado en el Consistorio, la entidad explica que en esa vía existen tres estacionamientos en batería de estas características. Sin embargo, apuntan que el ancho de esa acera es limitado, “o que xera unha problemática grave para os usuarios de vehículos adaptados con sistema de rampla na parte traseira, especialmente furgonetas ou monovolumes adaptados”.

Esta escasez de espacio provoca problemas tanto si los vehículos aparcan marcha atrás –porque casi toca con el muro lindero de un edificio– como hacia delante, pues, al bajar la silla, invade completamente la calzada.

Para solventar este problema, Aspanemi propone reubicar la plaza que se encuentra frente al número 8 de esa calle a la altura del 12 para que el ancho de la acera sea mayor. La asociación recuerda que ese cambio no implica la creación nuevas plazas, sino la adaptación de las infraestructuras existentes para hacerlas “funcionais”.