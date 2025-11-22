Las familias de dos víctimas del franquismo llevan la sentencia al Juzgado de Ferrol

Edificio de los Juzgados de Ferrol en imagen de archivo Jorge Meis

El Juzgado de Ferrol acogerá el próximo martes 25 de noviembre, a las 12.00 horas, la vista pública de dos demandas tramitadas a través de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos e interpuestas por los familiares de José Varela Cachaza y Miguel Mendiguchía Real con el respaldo de la AC Memoria Histórica Democrática.

Se trata de los primeros casos que se abordan en Galicia —tras el que tramitaron el pasado año los familiares de Amador Rey, uno de los asesinados el 10 de marzo del 72— al amparo de la legislación que permite la anulación de condenas y reconocimiento de las víctimas del golpe militar.

El delito del primero fue poseer un discurso de Indalecio Prieto que lo llevó a la cárcel de San Felipe, mientras que el segundo, coronel retirado de Infantería, fue fusilado en Canido por mantenerse fiel a la República.