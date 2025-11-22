Teatro
Finde Teatreiro en Canido con Muiñeiras do Vento y Opaí Teatro
La propuesta empieza este mismo sábado con una obra dirigida por Agustín Bolaños y termina con otra por Cristina Mariño
Las instalaciones del centro cívico de Canido se convertirán en auditorio desde este mismo sábado 22, a las 20.00 horas, cuando empezará la representación de la obra de Gil Vicente “A Farsa de Inés Pereira” (1523), dirigida por Agustín Bolaños.
Muiñeiras do Vento se ocupará de esta primera pieza del Finde Teatreiro, que continuará este domingo 23, a las 19.00, con el texto de Cristina Mariño, que también dirige, y Carlos Castrillón “De marzo a marzo”, por Opaí.