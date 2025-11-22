Mi cuenta

Diario de Ferrol

Teatro

Finde Teatreiro en Canido con Muiñeiras do Vento y Opaí Teatro

La propuesta empieza este mismo sábado con una obra dirigida por Agustín Bolaños y termina con otra por Cristina Mariño

Redacción
22/11/2025 13:26
Opaí Teatro, en la imagen actuando en el Torrente Ballester, representará en Canido "De marzo a marzo"
Emilio Cortizas

Las instalaciones del centro cívico de Canido se convertirán en auditorio desde este mismo sábado 22, a las 20.00 horas, cuando empezará la representación de la obra de Gil Vicente “A Farsa de Inés Pereira” (1523), dirigida por Agustín Bolaños.

Muiñeiras do Vento se ocupará de esta primera pieza del Finde Teatreiro, que continuará este domingo 23, a las 19.00, con el texto de Cristina Mariño, que también dirige, y Carlos Castrillón “De marzo a marzo”, por Opaí.

