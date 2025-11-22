El PSOE pide a la Xunta que reserve dos millones para rehabilitar la estación de buses
Invita a Rueda a "saír de San Caetano" y "falar coa xente"
El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza invitó a la Xunta a incorporar la enmienda presentada por su grupo parlamentario para incorporar en las cuentas de 2026 una partida de dos millones de euros para acometer la “rehabilitación integral” de la estación de autobuses de Ferrol, un espacio que considera “máis propio dun capítulo de ‘The Walking Dead’”, dijo.
Bouza recordó que “as incidencias nesta estación son algo recorrente” y lamentó que al Partido Popular “se lle encha a boca moi fácil para reclamar a outras administracións que fagan o seu traballo, pero cando ten que gobernar, tanto no Concello como na Xunta, cando tren competencias en materia de transporte por estrada, non vemos ao goberno municipal exercer esa suposta influencia co conselleiro de Presidencia e co presidente Rueda para que se fagan as infraestruturas que se teñen que facer para termos unha estación cunhas mínimas condicións de dignidade”.
El parlamentario socialista censura que “desde hai oito anos” aparezca una partida para la estación intermodal “que nunca se executa” y asegura que “na Xunta cartos hai, pero a pregunta que ten que facerse o PP é por que se deixa abandonada toda esta comarca nunha estación que realmente necesita unha rehabilitación integral para que volva ser un referente e útil para toda a comarca”. Además, animó al presidente de la Xunta, “que vive moi ben en San Caetano”, a visitar la estación.