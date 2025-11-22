El comité de Navantia pide una nueva estrategia para la Fábrica de Turbinas

Interior de la Fábrica de Turbinas, el año pasado Jorge Meis

El comité de Navantia Ferrol expresa su preocupación por los últimos cambios que afectan a la Fábrica de Turbinas tras su desvinculación de Seanergies, aunque fuentes de la compañía naval pública insisten en que esta área “no cambia de actividad” y que se trata de “un mero cambio de dependencia organizativa”. “El aumento de contratos en el ámbito naval supondrá también más carga de trabajo en la fábrica”, explica la empresa.

Para la mayoría sindical –MAS y CIG–, sin embargo, esta modificación es consecuencia de una estrategia errática que lleva años produciéndose y que evidencia una “falta de continuidade y de visión”.

Explican los sindicatos que la salida de Seanergies “pode parecer un feito menor, pero é un síntoma claro: non existe un proxecto sólido nin alianzas que garantan estabilidade e desenvolvemento”. En ese sentido, añaden que “seguimos sen produto propio e, o que é máis preocupante, sen un equipo de enxeñaría dedicado a buscar solucións innovadoras”, una “carencia” que, insisten, limitaría “a nosa autonomía tecnolóxica e colócanos nunha posición dependente e vulnerable”.

El comité señala que la apuesta por el sector militar “non é negativa en si mesma”, pero “carece do investimento proporcional para que estes proxectos –Turbinas– se materialicen de forma correcta. Sen recursos, esta orientación convértese nunha promesa incumprida”. “Dá a sensación de que esta área se percibe como un estorbo, como se fose un floreiro pasado de moda que non sabes onde colocar e se vai cambiando de recanto no salón”, añade.

Por ello, la parte social insta a Navantia a tomar “decisións valentes” para poder “aproveitar o potencial da Fábrica”.

Sin embargo, la compañía insiste en la importancia de esta área y, aunque recuerda que el mercado del hidrógeno verde atraviesa una fase de ralentización global, Navantia mantiene su firme apuesta por él como vector energético de futuro”.

Así, apunta también que tanto la acción comercial como de desarrollo de negocio continuará dentro de Seanergies mientras que, a la espera de los primeros contratos, “los activos industriales de la Fábrica de Turbinas en Ferrol y el Centro del Hidrógeno en Cartagena, pasarán a ser gestionados por la Dirección de Operaciones y Negocios de Navantia, a través de sus negocios de Servicios y Submarinos respectivamente, poniendo el foco en la actividad del mercado de defensa”, remarca.