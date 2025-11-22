“A faba e nós”: Alberto V. Serantes presenta su libro en Canido sobre la relación de la tradición agrícola y la identidad colectiva

El autor Alberto V. Serantes presentará su última obra esta tarde de sábado Cedida

El escritor de “A faba e nós”, Alberto V. Serantes, y la ilustradora, Araceli Paz, presentarán el ejemplar este mismo sábado 22, a las 19.00 horas, en el centro cívico de Canido, en un acto que presentará Julia Graña.

Este libro, editado por Figurando recuerdos, pone el foco en la relación que existe entre la tradición agrícola gallega y la identidad colectiva, tomando como punto de partida el haba y atendiendo a las zonas de A Mariña y Lourenzá.