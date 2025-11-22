Literatura
“A faba e nós”: Alberto V. Serantes presenta su libro en Canido sobre la relación de la tradición agrícola y la identidad colectiva
La ilustradora Araceli Paz le acompañará en el acto de este mismo sábado, que será presentado por Julia Graña
El escritor de “A faba e nós”, Alberto V. Serantes, y la ilustradora, Araceli Paz, presentarán el ejemplar este mismo sábado 22, a las 19.00 horas, en el centro cívico de Canido, en un acto que presentará Julia Graña.
Este libro, editado por Figurando recuerdos, pone el foco en la relación que existe entre la tradición agrícola gallega y la identidad colectiva, tomando como punto de partida el haba y atendiendo a las zonas de A Mariña y Lourenzá.