Una cita en Canido enseña a mejorar la comunicación y estrategia de ventas con Ferrolterra WordPress

“Cada vez que alguien dice que le vende a todo el mundo no muere un gatito, muere un unicornio: aprende a vender, deja atrás la fantasía” es el título de la ponencia que ofrecerá, este miesmo viernes 21, con entrada libre, la consultora estratégica, formadora y speaker Yolanda Pazos, en un evento organizado por Ferrolterra WordPress.

El encuentro, dirigido a toda persona interesada sin necesidad de conocimientos previos ni de usar WordPress, tendrá lugar a las 19.30 horas en el centro cívico de Canido. Al terminar, gracias a Raiola Networks, se ofrecerá un picoteo y bebidas gratuitas.