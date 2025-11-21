Mi cuenta

Charla

Una cita en Canido enseña a mejorar la comunicación y estrategia de ventas con Ferrolterra WordPress

Al final de esta actividad gratuita, que tendrá lugar este mismo viernes, se ofrecerá un picoteo y bebidas, de la mano de Raiola Networks

Redacción
21/11/2025 13:13
Unha das actividades acollidas polo centro cívico de Canido
Unha das actividades acollidas polo centro cívico de Canido
Daniel Alexandre

“Cada vez que alguien dice que le vende a todo el mundo no muere un gatito, muere un unicornio: aprende a vender, deja atrás la fantasía” es el título de la ponencia que ofrecerá, este miesmo viernes 21, con entrada libre, la consultora estratégica, formadora y speaker Yolanda Pazos, en un evento organizado por Ferrolterra WordPress.

El encuentro, dirigido a toda persona interesada sin necesidad de conocimientos previos ni de usar WordPress, tendrá lugar a las 19.30 horas en el centro cívico de Canido. Al terminar, gracias a Raiola Networks, se ofrecerá un picoteo y bebidas gratuitas.

