Un valdoviñés pide ayuda para tratarse de su tumor cerebral

El valdoviñés fue diagnosticado en noviembre de 2024, hace ahora un año Cedida

Rodrigo es un valdoviñés que ha sido diagnosticado de un tumor muy agresivo cuyo tratamiento debe complementarse con una técnica que no incluye la sanidad pública. Su familia y amigos se han movilizado para lograr los fondos necesarios para costear ese tratamiento en una clínica de Madrid.

A finales de noviembre de 2024, después de varios días con dolor de cabeza, mareos y problemas de visión, "llegó un diagnóstico que cambió su vida y la de todos los que le queremos: glioblastoma multiforme grado IV, un tumor cerebral agresivo y de tratamiento complejo", explica su amiga Esther Vázquez Carro a través de la plataforma de crowdfunding puesta en marcha.

Al no ser posible la cirugía, debido a la localización del tumor, comenzó el tratamiento de radioterapia y quimioterapia según el protocolo sanitario.

El tratamiento convencional por sí solo no ofrece expectativas de mejora significativa ni de remisión del tumor, por la localización y el tamaño. Por ello, su mujer Nadia, junto con familiares y amigos, se han ido informando, preguntando, aprendiendo y buscando opciones.

A través de grupos de pacientes, conocieron casos donde, complementando el tratamiento convencional con otras terapias, algunas personas estaban logrando frenar el crecimiento del tumor, remisiones parciales e incluso totales, y abrir la puerta a futuros tratamientos avanzados.

En febrero de 2025, consiguió la financiación por parte del Sergas de Optune (TTFields), un dispositivo que se lleva colocado en la cabeza y que aplica pequeños campos eléctricos que dificultan que las células del tumor se sigan multiplicando.

Al mismo tiempo, comenzó oncothermia en una clínica privada en Madrid, una terapia que utiliza calor localizado por radiofrecuencia para potenciar los efectos de la quimioterapia y ayudar a proteger los tejidos sanos. Un tratamiento que no está disponible en la sanidad pública, y que le obliga a desplazarse a Madrid y asumir el coste de cada sesión así como de los viajes.

Esperanza

En la resonancia de mayo, llegó una noticia esperanzadora: una respuesta parcial superior al 50 %. En agosto, después de finalizar la primera quimio, se aprecia continuación de la remisión en la resonancia. "Un avance importante y una razón para seguir adelante", como subrayan en la plataforma.

Hoy, Rodri continúa con oncothermia y otros tratamientos complementarios para reducir efectos secundarios y potenciar la penetración de la quimio. A todo ello hay que sumar desplazamientos continuos a Madrid para combinar quimio y oncothermia.

A futuro, se está valorando el acceso al tratamiento ZAP-X en el Centro IRCA, el único en España con esta tecnología de radiocirugía de alta precisión.

Así, para que los avances sigan por el mismo camino hace falta dinero y por eso han puesto en marcha una campaña a través de la plataforma gofundme.com. Cada persona puede aportar una cantidad concreta, lo quiera y pueda: una pequeña aportación mensual (5, 10, 20 €…) o una contribución puntual en cualquier momento, como indican sus familiares. "Lo que realmente ayuda es la suma de pequeños gestos sostenidos en el tiempo".

"Lo importante es que Rodri no camine solo, él ya está poniendo todo de su parte, con valentía, humor y fuerza, y nosotros estamos con él", reza el comunicado, al tiempo que añaden que "ese camino se recorre paso a paso, tratamiento a tratamiento, día a día". Así, concluyen que no saben cuáles serán los siguientes retos pero lo que sí saben es que "Adri no camina solo".

Hasta la fecha ya han recaudado más de 3.600 euros procedentes de más de 60 donativos, de los 12.000 que se han marcado como objetivo. Cuantías que van desde 5 a los 200 euros que van llegando poco y que colman de esperanza a familiares y amigos de este valdoviñés que lucha por sobrevivir con el mejor soporte, el de los suyos, y apelando a la colaboración ciudadana. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través del siguiente enlace.