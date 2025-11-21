Mi cuenta

Un ferry de Fred. Olsen llega este lunes a Navantia para completar su puesta a punto

El buque operará la ruta entre Huelva y las islas Canarias

X. Fandiño
X. Fandiño
21/11/2025 20:07
Uno de los ferrys de la compañía, el "Bencomo Express"
Uno de los ferrys de la compañía, el "Bencomo Express"
Fred. Olsen

El "Buenavista Express", de la naviera Fred. Olsen, llegará este lunes, día 24 de noviembre, al astillero de Navantia Ferrol para proseguir con su proceso de renovación antes de su entrada en servicio, en la primera quincena de enero, para cubrir la ruta entre Huelva y las islas Canarias. 

La compañía incorporó el ferry el pasado verano y desde entonces lo ha sometido a un proceso integral de renovación que tuvo su primera parada en Las Palmas, donde se realizaron los trabajos para la modernización de máquinas e interiores. En Ferrol se acometerán las intervenciones exteriores de casco y pintura al tiempo que se continuará con otras actuaciones en el interior, que permitirán completar el plan de actualización diseñado por la naviera. 

El ferry comenzará a operar la ruta entre Huelva y las Canarias en la primera quincena del mes de enero y se prevé que abandone la ría ferrolana antes de Nochebuena

El "Buenavista Express" es un barco tipo Ropax (es decir, de pasaje y vehículos) que puede transportar hasta 1.850 metros lineales de carga. Informa la compañía de que tiene una eslora de 172 metros y puede alcanzar una velocidad máxima de 21,5 nudos. Tiene capacidad para trasladar a 1.250 pasajeros y 390 vehículos y dispone de más de 200 camarotes entre dobles y cuádruples, con capacidad para más de 750 pasajeros y cerca de 550 plazas entre butacas, cafeterías, servicio de restauración y terrazas. 

