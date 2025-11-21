Mi cuenta

Teatro de objetos

Teatro Escena representa “A danza dos medos” en la capilla del Torrente Ballester

La actuación se enmarca en el festival de teatro de objetos y monicreques Festea

Redacción
21/11/2025 12:55
Teatro Escena participa no último mes do festival Festea
Teatro Escena participa no último mes do festival Festea
Cedida

Este sábado 22, a las 18.30 horas, el festival de teatro de objetos y monicreques Festea aterriza en la capilla del Torrente Ballester con una propuesta pensada para público familiar, a partir de 5 años. 

“A danza dos medos” es el título de la pieza, dirigida por Jorge Rey, que pondrán sobre el escenario los integrantes de la compañía Teatro Escena: Luis Iglesias, que también es el compositor de la obra, estará acompañado de Lara Pouso, Olalla Suárez, Adela Bertolo, Carlota Rojo y Martín Blanco. El programa, que cumple 10 años en esta edición, seguirá hasta el domingo 30.

