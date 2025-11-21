Noche de gala en el Jofre

La periodista María Rey recibió uno de los premios Honoríficos del año pasado Emilio Cortizas

El Jofre acoge en la noche de este viernes la gala de la X edición de los Premios Paraugas, que otorga el Clúster da Comunicación de Galicia, que ha vuelto a escoger la urbe naval para el desarrollo de esta celebración que busca destacar lo mejor del sector.

La entidad trabaja para destacar toda la cadena de valor de la industria en Galicia, poniendo el foco en las empresas y profesionales del márketing, comunicación, diseñadores, creativos, agencias de publicidad, agencias de medios eventos o impresores.

La de este viernes es la tercera edición consecutiva en la que el el evento se celebra en Ferrol, resaltando también a la ciudad, como destacó en la presentación del certamen el propio alcalde José Manuel Rey, quien estará hoy en la cita del Jofre. Junto a él estarán también, el conselleiro de Presidencia, Xusticia y Deportes; Diego Calvo; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros y la directora de Galicia Calidade, Ana Méndez, cuya entidad otorga un galardón este año, el Premio Galicia Calidade, que ella misma entregará.

El evento dará comienzo a las 19.40 con el recepción a las autoridades en la habitual zona de photocall habilitada en el teatro ferrolano. Seguidamente se hará la también tradicional foto de familia con miembros de la Junta Directiva del Clúster da Comunicación, autoridades invitadas y personas homenajeadas en esta décima edición.

Sobre las 20.00 horas está previsto que comience la gala, que se prevé se extienda durante unas dos horas. El alcalde de la ciudad será el encargado de abrir la sesión a la que seguirán la entrega de los premios, en este orden: Mejor producción gráfica; Mejor solución de diseño; Mejor idea creativa; Mejor campaña publicitaria; Mejor estrategia de marketing y Mejor acción de branding.

Tras este último galardón subirá al escenario la publicista coruñesa Marisa Guitián, que recibirá su Paraguas de Honor de Creatividad. Seguidamente se entregarán los ganadores a la Mejor estrategia global de comunicación, la más eficaz, el mejor evento profesional o corporativo, la mejor celebración cultural, gastronómica o musical y segundo homenaje del día, a título póstumo, a Santiago Rey Fernández-Latorre. Recibirá este premio del ámbito de la Comunicación Xosé Luis Vilela, director de la Fundación Santiago Rey.

Acto seguido tomará la palabra Alberto Garnil, presidente del Clúster da Comunicación de Galicia y dará paso a los premios especiales del día: el Paraugas del Público, que entrega el Concello de Ferrol; El Galicia Calidade, que impone la directora de la institución; el Paraugas al anunciante del año, de manos de Diego Calvo y, por último, el Paraugas de Ouro, que entregará Paz Comesaña directora de Marketing de Bankinter y presidenta del jurado de esta edición. El Conselleiro de Presidencia, pondrá el broche a la velada.

Nominación local

Uno de los finalistas para hacerse con uno de los galardones de esta noche es la iniciativa promocional del evento “Pontedeume Vila do Libro 2025”, de Cecubo Group, que compite en el apartado de Mejor Evento Cultural, Gastronómico o Musical, compartiendo candidatura con otros dos pesos pesados como son “Soundhood Son Estrella Galicia”, de Imaxe, y “Festival Portamérica”, de Esmerarte Industrias Creativas.

La referida consultora Cecubo Group, que se encarga de velar por mejorar las comunicaciones de instituciones y organismos con su público objetivo, no es la primera vez que está presente en estos galardones.