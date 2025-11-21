Navantia, premio Confianza del Consello Social de la UDC por su compromiso en el campo de la I+D+i

Los premiados, con representantes de la UDC, con el rector, Ricardo Cao, a la cabeza Cedida

El director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, recibió ayer en el Club Cámara Noroeste de A Coruña uno de los premios Consello Social que concede cada curso la Universidade da Coruña a empresas, entidades y personas comprometidas con la formación universitaria y la innovación industrial.

Navantia, que fue distinguida con el galardón Confianza compartió podio con el grupo Varpa, premio Impulso, y con Click&Build, que se llevó el Emprende.

Antonio Abril, presidente del Consello Social de la UDC, señaló que las tres compañías “exemplifican o poder transformador da colaboración universidade-empresa y el emprendimiento y, en el caso concreto de Navantia, puso en valor que constituye un “modelo exemplar de cooperación estratéxica que xera innovación e progreso para Galicia”.

Por su parte, el rector de la institución académica, Ricardo Cao, resaltó la importancia de la “transferencia de coñecemento como un eixo fundamental” de la UDC.

El director del astillero, Eduardo Dobarro, quiso incidir en el carácter prioritario de las relaciones que Navantia mantiene con las universidades gallegas y el trabajo común que desarrolla, “en particular”, con la coruñesa a través del Campus Industrial de Ferrol. Se refirió al Centro Mixto de Investigación –CEMI–, que, como se sabe, impulsa líneas de investigación de las que surgen “innovacións que Navantia aplica logo nos seus procesos produtivos”.

Esta conexión, añadió Dobarro, tiene también reflejo en la movilidad, con convenios y prácticas en diferentes niveles educativos “que facilitan a formación no propio estaleiro e axudan a captar talento”. En concreto, el responsable de la factoría local subrayó que en los años 2023 y 2024 hubo 162 personas en prácticas procedentes de las diferentes titulaciones que ofrece la UDC. Esa relación entre la institución y la compañía se enriquece, precisó, con la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos con la que ambas impulsan “a cultura marítima e a divulgación científica”.