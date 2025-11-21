La trayectoria comercial de Jenaro en la ciudad, premiada en la campaña Merca Local

Las responsables de Jenaro recibieron el premio de mano del concejal de Promoción Económica Cedida

Las propuestas del comercio ferrolano dejan premio también para sus negocios, más allá de las ventajas que puede suponer para los clientes. Por eso, la campaña Merca Local, puesta en marcha por Cites con la ayuda del área de Promoción Económica del Concello, para dinamizar y potenciar el comercio y el consumo local, ha premiado a uno de sus establecimientos con más arraigo y trayectoria en la ciudad naval, la joyería Jenaro.

Desde Cites explican que el premio responde "á súa longa traxectoria na cidade, por manter en Ferrol durante máis de 50 anos a súa pasión polas xoias de deseño así como o mundo da reloxaría clásica e moderna e a oferta única de Sargadelos".

De este modo, la familia de la joyería Jenaro recibió el jueves de la mano del edil de Promoción Económica de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, un diploma acreditativo del premio, así como un vale por una cuantía de 200 euros que será sorteado a modo de descuento en sus propias redes sociales.

Dentro del programa Merca Local también llevará a cabo una acción en la calle, como viene siendo habitual en las propuestas de Cites, que invitará al público a descubrir las ventajas que supone comprar en el pequeño comercio local de la ciudad.

Se trata, de este modo, de continuar apostando por incentivar el consumo en los comercios de la ciudad y dinamizar la actividad económica.