Fiesta gastronómica

La tercera Festa dos Callos de Caranza se celebra este sábado en La Salle

DJ Fairlane animará el encuentro

Redacción
21/11/2025 23:22
Una de las anteriores ediciones de la Festa dos Callos de Caranza, en La Salle
Jorge Meis

El colegio La Salle volverá a ser hoy, a partir de las 14.30 horas, escenario de una nueva edición de la Festa dos Callos, que organiza la comisión de fiestas de Caranza por tercera vez.

El menú a base de callos, empanada, pan, bebida, postre, café y chupito se complementará con la animación musical de DJ Fairlane y sorteos. El bar El Jardín colabora en el evento, que ofrece venta de entradas en algunos locales concretos y en el 620 619 867.

