La tercera Festa dos Callos de Caranza se celebra este sábado en La Salle

Una de las anteriores ediciones de la Festa dos Callos de Caranza, en La Salle Jorge Meis

El colegio La Salle volverá a ser hoy, a partir de las 14.30 horas, escenario de una nueva edición de la Festa dos Callos, que organiza la comisión de fiestas de Caranza por tercera vez.

El menú a base de callos, empanada, pan, bebida, postre, café y chupito se complementará con la animación musical de DJ Fairlane y sorteos. El bar El Jardín colabora en el evento, que ofrece venta de entradas en algunos locales concretos y en el 620 619 867.