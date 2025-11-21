La energía centrará la quinta edición de la Jornada Puerto y Empresa el día 27

Francisco Barea, en la edición del año pasado Daniel Alexandre

“El puerto, comunidad energética” es el título de la quinta edición de la Jornada Puerto-Empresa que en esta ocasión estrenará escenario, pues se desarrollará en el Edificio Prioriño, el inmueble que comenzó a levantar la ya extinta Cámara de Comercio de Ferrol y que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao finalizó y recuperó para sí y firmas interesadas a mediados del año pasado.

La cita está programada para el próximo jueves, día 27 de noviembre, y contará con otras novedades con respecto a los años anteriores, como es la entrega de un reconocimiento a “aquellas compañías que se destaquen por su colaboración para favorecer la relación entre el puerto y la ciudad”.

El papel clave del puerto en el proceso de descarbonización y las comunidades energéticas centrará las intervenciones de los ponentes en una cita que será inaugurada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El organismo portuario está empeñado, explica, en “trabajar en colaboración con las distintas administraciones, la universidad, los centros tecnológicos y el tejido empresarial para favorecer el impulso económico y social en el norte de Galicia”, sobre todo en un “momento de transición como el actual”.

Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal, será el encargado de moderar la jornada, en la que participarán el director del Puerto, Jesús Casás; el director de la división de Energía del ITG, Santiago Rodríguez; el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro; y el responsable de Renovables de Ghenova, Adolfo Rozadillas.

En la otra mesa participarán Rafael Gómez, gerente de Offshore Proinlosa; Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta; y Antonio Couceiro, el presidente de la Cámara de Comercio coruñesa.