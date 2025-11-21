Fin de semana en La Room: cinco DJs en cabina darán paso al concierto de Merekumbé

La banda ferrolana Merekumbé lleva más de un año de trayectoria sobre los escenarios Cedida

La sala La Room recibirá esta noche de viernes al público a partir de las 23.00, cuando podrá empezar a disfrutar del maratón de selecciones, de géneros como el techno y el house, a cargo de Álex Vigo, Isma B, Keko, Occy y Vanson.

Este sábado 22, a la misma hora, será el turno de la música en directo con el concierto que ofrecerá la banda local Merekumbé, que versiona temas de muy distintos estilos, y está integrada por Patri, que se ocupa de la voz; Hueso, del bajo; Luisín y Chinche, ambos guitarristas; Hugo, cajonero, y Germán, con la flauta travesera.