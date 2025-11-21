Mi cuenta

Ferrol

FeC tacha de “aberración medioambiental” la tala de árboles en Irmandiños

Asegura que, “nun futuro”, en su lugar habrá aparcamiento en batería, aunque el proyecto no lo contempla

Redacción
21/11/2025 22:05
Tala masiva en Irmandiños
Un operario corta las ramas de un ejemplar de Robinia pseudoacacia
Emilio Cortizas

Ferrol en Común califica de “aberración medioambiental” la tala de los ejemplares de Robinia pseudoacacia que se está realizando en los últimos días como inicio de la primera fase de “Abrir Ferrol ao mar” y asegura que la “destrución total dun espazo verde consolidado” como el parterre de Irmandiños será sustituido “nun futuro” por un “aparcamento de vehículos en batería”, si bien el proyecto que se está ejecutando no contempla esa solución.

Para el grupo municipal que encabeza Jorge Suárez, esta acción es “coherente coas políticas negacionistas do cambio climático do Partido Popular, que circula en sentido contrario a todas as cidades galegas”. Además, opina que la Zona de Bajas Emisiones de Ferrol Vello no es más que “un paripé” pues la circulación viaria en el barrio “xa era mínima”, por lo que cree que ese instrumento de control sería “moi necesario noutras zonas da cidade con moito máis tránsito a través do vehículo particular”.

FeC señala que con los 5,5 millones que se invertirán en esta primera fase” podrían destinarse a “conservación de edificios que se caen, mantemento dunhas rúas que presentan un aspecto deplorable, iluminación nefasta ou ofrecer alternativas de emprego á mocidade”. Esa cuantía, sostiene, se dedicará “unicamente a cambiar un muro por unha verxa, un proxecto personalista que deixa de lado as necesidades reais”.

La organización política le recrimina además al gobierno local su “deriva antidemocrática, sen consultas nin traslado de informes que xustifiquen a actuación e atentando contra acordos previos” como “converter nun aparcamento disuasorio en Taxonera o que os traballadores do estaleiro pedían que fose a praza 14 de Abril, en memoria dos obreiros mortos durante a Guerra Civil e o franquismo”. 

