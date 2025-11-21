Exponav recibe 125.000 euros de la Diputación como centro museístico único en el mundo

El presidente de la Diputación, González Formoso, y el almirante jefe del Arsenal, Rubio Bolívar, durante la firma Cedida

La Diputación de A Coruña proporciona este año a la Fundación Exponav y a su Museo de la Construcción Naval un total de 125.000 euros, tal como figura en el convenio firmado ayer por el presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

En este encuentro, en el que también estuvieron presentes Rafael Suárez Pérez, gerente de Exponav, y la diputada Cristina Capelán, se materializó una financiación destinada a mantener los servicios de atención al público, guías, visitas escolares, actividades y talleres, acciones de comunicación y divulgación, así como la realización de trabajos de conservación y mejora del edificio de Herrerías.

Valentín González Formoso destacó que Exponav es “un museo de referencia no seu ámbito en toda España e un importante recurso turístico e eduactivo para Ferrol, para a unha comarca na que a construción naval forma parte do noso ADN”.

Asimismo, se trata de un centro museístico único en sus características y suele considerarse el más importante del Estado dentro de su sector, ofreciendo una exposición científico-técnica que da cuenta del recorrido histórico de la construcción naval, en el que además confluyen la sociedad, la industria y la comunidad educativa.

Actualidad

Este sábado 22, a las 12.00 horas, tendrá lugar una nueva visita guiada gratuita para dar a conocer la planta baja del edificio, que alberga elementos emblemáticos como la reproducción de la sección de un navío a escala real. Las reservas se formalizan a través del correo exponav@exponav.org o del 981 359 682.

Por otro lado, la sala Carlos III alberga desde esta misma semana la exposición del Liceo de las Artes “La Galicia mágica”, una muestra integrada por 51 obras de pintura y fotografía.