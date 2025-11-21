El teatro Jofre volvió a engalanarse para acoger los Premios Paraugas

“Raíces, Identidade, Orgullo” del RC Celta de Vigo, de Rio 1923 se llevó el Paraugas de Ouro D.A.

El teatro Jofre volvió a acoger otra de sus grandes noches con la entrega, este viernes, de los Premios Paraugas 2025, la décima edición del certamen anual que impulsa el Clúster da Comunicación de Galicia. Una noche llena de alegría y emoción, marcada por esa década de trabajo para dar visibilidad a todo la actividad que se desarrolla desde la industria .

El acto contó con la presencia de autoridades políticas como el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros o la directora de Galicia Calidade, Ana Méndez, entre otros.

En su intervención al inicio de la gala el alcalde volvió a destacar el trabajo del Clúster y sus premios, “un referente no mundo da comunicación e do márketing de Galicia” y reiteró que eventos como este “sitúan á cidade departamental como capital do ámbito”. Rey Varela también felicitó a todos los premiados al tiempo que invitó a los presentes a conocer el patrimonio natural, industrial y cultural de Ferrol.

Seguidamente, los conductores de la gala, Durante Galbán y Fátima Pego, fueron los encargados dieron paso a galardonados desarrollando un formato escénico renovado basado en la divertida “Máquina do Tempo estropeada”, que activó la participación sorpresa de dos figuras vinculadas a la historia de los Paraguas como Belén Xestal y Luis Fraga, protagonistas de un juego humorístico que trajo a la memoria momentos emblemáticos de la última década.

Noche de gala en el Jofre Más información

Premios

Los principales galardones de la noche fueron para la propuesta “Raíces, Identidade, Orgullo” del RC Celta de Vigo, de Rio 1923, que se llevó el ansiado Paraugas de Ouro; Asimismo, Tío Phil, se hizo con el Paraugas Galicia Calidade, mientras que Estrella Galicia recibió el premio al Anunciante del Año. El momento más emotivo de la noche fue cuando Marisa Guitián Martínez, subió al escenario para recoger uno de los premios honoríficos de este año, momento que aprovechó para agradecer a cuantos tuvo a su lado en sus más de 40 años de profesión. El otro premio Honorífico, a título póstumo, fue para Santiago Rey Fernández-Latorre.

Grupo cohesionado

La gala fue especial en tanto que se trata de la décima, un número redondo para una trayectoria redonda también en la que se ha vuelto a demostrar “a robustez do ecosistema creativo galego, que este ano presentou máis de 250 candidaturas procedentes de empresas e profesionais de toda Galicia, consolidando á comunidade como un dos grandes referentes creativos do Estado”,, recordaron desde el Clúster.

Marisa Guitián, la abuela de los publicistas gallegos que será homenajeada en Ferrol Más información

La noche se cerró con un cóctel servido en la sede de Afundación de Ferrol, que sirvió al tiempo como punto de encuentro entre finalistas, premiados, instituciones y público invitando, terminando así de celebrar una década de “creatividade, colaboración e futuro compartido”, como informaron desde la organización.