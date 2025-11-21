El PSOE cree que el colapso del edificio de María 156 podría haberse evitado

El edificio de la calle María colapsó el pasado domingo Jorge Meis

El concejal del PSdeG-PSOE Julián Reina asegura que el derrumbamiento de parte del edificio de María con Sánchez Barcáiztegui es la “materialización de la desastrosa xestión urbanística por parte do alcalde” y que, por lo tanto, “podería terse evitado”.

El edil socialista recuerda que en 2021 un juez autorizó la entrada en el inmueble y que entonces se optó por una ejecución subsidiaria y por la instalación de “unha pasaxe protexida” –con andamios– para la seguridad de los peatones. Sin embargo, sostiene Reina, cuando el propietario solicitó licencia en enero de este año, el alcalde habría rechazado la ejecución subsidiaria, “outorgándolle unha licenza o 10 de abril”, con un plazo de inicio de un mes y un periodo de realización de seis meses. “Se o Concello tivese procedido á execución subsidiaria, a derruba non se tería producido”, apunta el concejal de Urbanismo en el mandato anterior, que aún subraya que “se o goberno de Ferrol fixera o seu traballo con respecto á licenza outorgada á propiedade, a obra debería ter rematado o 10 de novembro e a derruba non se tería producido”.

Reina advierte sobre el riesgo que corren otros inmuebles de Ferrol y califica de “opaca” la decisión del regidor de “deixar de prestar o servizo de inspección de edificios que realizaba unha empresa externa”. Esta rescisión es aún más incomprensible, dice Reina, porque la norma autonómica amplía los aspectos que se deben controlar”.