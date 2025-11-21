El COEX Digital Twin de Navantia tendrá capacidad para 70 trabajadores

Exterior de la sede, ya finalizada J. Meis

El edificio del COEX Digital Twin, el Centro de Excelencia del Gemelo Digital que Navantia ha construido en el astillero ferrolano, ya ha iniciado su actividad, aunque todavía en una fase embrionaria. Hace semanas que la obra civil concluyó y a pesar de que actualmente todavía se están instalando distintos equipos, un grupo de empleados de la empresa pública ya trabajan en la sede en diferentes programas constructivos.

La idea de la empresa es celebrar una inauguración institucional a comienzos del año que viene, cuando se haya completado la dotación de equipamiento. En principio, según figura en los pliegos, el COEX Digital Twin tiene capacidad para 70 personas, una cifra que está muy lejos de la ocupación actual. En todo caso, lo que sí se ha decidido es que sea personal asignado al negocio de Sistemas el que se instale en el edificio, si bien está abierto a otros departamentos, todos ellos relacionados con la innovación y más específicamente con la réplica digital de los buques que se fabrican en la factoría.

El COEX Digital Twin es uno de los seis centros de excelencia de Navantia y será decisivo en el proceso de transformación en marcha en el que está inmerso el astillero, junto con la Fábrica Digital de Bloques, que se pondrá en marcha en los primeros meses del año que viene.