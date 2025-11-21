Mi cuenta

El BNG y los vecinos del parque Pablo Iglesias recogen firmas para pedir el arreglo de la zona

Denuncian los perjuicios que sufren los vecinos y los alumnos del Sofía Casanova

Redacción
21/11/2025 22:12
Alguno de los caminos interiores del parque es un lodazal
Cedida

El BNG de Ferrol, en colaboración con los vecinos y vecinas del entorno del parque Pablo Iglesias, en Esteiro, así como del Anpa del IES Sofía Casanova, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para tratar de que el ejecutivo municipal “proceda a solucionar as múltiples deficiencias existentes no parque e na súa contorna”.

La formación nacionalista lleva meses llamando la atención sobre el estado de conservación de este espacio, sobre todo después de que llueva, con caminos “que se fan intransitables e que afectan a unha das entradas ao centro educativo, o que imposibilita que as e os estudantes poidan acceder con normalidade ao instituto por atoparse a entrada inundada e enlamada”.

El Bloque ferrolano recuerda que las arquetas de pluviales del parque “non existen” y que el acceso de vehículos al tanque de tormentas que hay en el lugar “a través dunha vía destinada ao tránsito peonil está provocando graves desperfectos permanentes”.

La organización nacionalista también advierte sobre la poca visibilidad de los pasos de peatones en la salida del parque y, sobre todo, “el de la calle Querol Lombardero”, pues estará “comprometendo a seguridade dos viandantes e do estudantado que acode ao instituto”.

Las firmas que se recojan durante las próximas semanas se presentarán por Registro. 

