Desbroces y limpieza de fuentes y lavaderos en el Plan de Barrios en Doniños

El alcalde y el concejal de Obras se reunieron con la junta vecinal de la parroquia

Redacción
21/11/2025 22:22
El alcalde, con los vecinos en Fontá
El alcalde, con los vecinos en Fontá
Cedida

El alcalde, José Manuel Rey Varela, y el edil de Servizos, José Tomé, visitaron este viernes Doniños para comprobar con la junta vecinal el resultado de los trabajos ejecutados en el Plan de Barrios. 

Así, se desbrozó y chapeó la zona de la escuela y local social (más de 3.700 metros cuadrados) y en las aceras de las carreteras de Penencia (2.200 metros), Rivas (500) y A Croa (1.100) y se revisaron y limpiaron los sumideros. Además, se hicieron tareas de mantenimiento en las fuentes y lavaderos de A Fonte, A Fraga, Quijote, Fontemaior, A Corredoira y A Croa. 

Por último, el servicio de mantenimiento eléctrico comprobó los 735 puntos de luz, que dependen de 15 cuadros eléctricos, y de los 121 de las tres dependencias municipales. En este sentido, pudieron detectarse 15 incidencias que quedaron resueltas

