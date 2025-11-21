Coloquios, microteatro y la tradicional andaina dan forma al programa del 25N ferrolano

Participantes en la carrera del año pasado AEC

La concejala del área de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, presentó en las últimas horas la declaración consensuada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre.

La campaña de este año se presenta bajo el lema “Non deamos a esquecemento, Ferol unido contra a violencia machista”, que ya arrancó este miércoles con la obra “Sofhie non é o meu nome de guerra”, dirigida a centros educativos.

Asimismo, para este sábado está prevista la instalación de un punto violeta en Parque Ferrol, a través del cual se dará difusión de las actividades previstas con motivo del 25N, así como de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Ferrol en la lucha contra la violencia de género. El horario de atención al público será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Y también en esta jornada de 16 a 20 horas, en la plaza de Armas, se instalará el stand educativo “O machismo é violencia con todas as letras”, en colaboración con la Xunta de Galicia.

El lunes 24 se celebrará en los centros educativos un scape room, en el que el alumnado tendrá que desvelar varios enigmas contra la violencia de género en el menor tiempo posible.

El martes 25 tendrá lugar el acto institucional con participación ciudadana en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol (11.30 horas).

Asimismo, el jueves 27, a las 19.00 horas en la Casa da Muller, se llevará a cabo el coloquio Ferrol en femenino que disertará sobre la cuestión. “La invisibilidad de la mujer en las artes como causa de violencia de género” con la historiadora Marisé Pena. Y al día siguiente, en el Edificio Social, tendrá lugar la sesión “A cara B das violencias machistas”, de 10.30 a 13.30 horas.

Por otra parte, tanto el viernes 28 como el sábado 29, durante todo el día, en los locales de hostelería se podrá ver el espectáculo itinerante de microteatros contra la violencia machista. Además, el sábado 29, a las 12.00 horas, la AVV de Viladóniga-Vilasanche acogerá el taller en familia “Únete para poñer fin á violencia dixital” y, ya por la tarde, a las 19.30 horas, en el Jofre se desarrollará el acto ciudadano, con la lectura de la declaración institucional del 25N, proyecciones audiovisuales protagonizadas por la sociedad ferrolana y las actuaciones musicales a cargo de Violeta Veinte y de la Cía de Fran Sieira.

El domingo 30 se cierran los actos con la VI Carreira y Andaina contra a Violencia Machista y la III Marcha Ciclista del Ayuntamiento de Ferrol, con salida en ambos casos a las 11.00 horas del Cantón de Molíns. Para participar se puede hacer la inscripción en la página de Carreiras Galegas hasta el 27 de noviembre a las 23.59 horas.

Hasta la fecha se han anotado unas 186 personas a la carrera y 173 a la ruta. El jueves 27 y el viernes 28 se entregarán los dorsales en la Casa da Muller de 9.00 a 14.00 horas.