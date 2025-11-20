Tapéate Ferrol, cuatro tapas en dos horas a una media de 11 euros

El jurado profesional del certamen, valorando este jueves una de las ocho tapas finalistas Daniel Alexandre

A falta de dos jornadas para que culmine una nueva edición del Tapéate, Diario de Ferrol se ha ido de tapas. Escogimos el mediodía de este jueves, ya que hay menos movimiento que en el turno de cena, y nos dio el tiempo justo para probar cuatro de ellas.

En nuestro caso, la elección del local fue un tanto improvisada, condicionada por la hora. Eso sí, marcamos el inicio en Café Vanessa (Catabois) a las 13.40 horas, siguiendo una de las sugerencias de nuestros lectores, para probar “Nun tris pola ría”, su tapa a base de panipuri relleno de tortilla estilo Bentanzos, pimiento de O Couto y cebolla de O Val, perlas de albariño y crocante de pan de Joane. Una mezcla de sabores de la comarca en una apuesta absoluta por lo autóctono. En este local pagamos por dos tapas, un corto y un vino Ribeiro 10 euros.

La tapa de Cafe Vanessa en Catabois

Seguimos ruta y, de regreso al centro, paramos en Ferrol Vello para disfrutar de la elaboración de Josefa’s Bar, donde el 70% de los comensales estaban degustando la tapa del concurso, “Coroque Galego Japonés”. La base es un korokke tradicional, esa croqueta de patata japonesa ultracremosa y crujiente gracias al panko, que se usa de soporte para “el auténtico bombazo”, como explica el chef Daniel López; el yakitori de presa ibérica, marinado con mezcla de pimentón, miel y kimchi sopleteado. Una explosión de sabores de la que pudimos disfrutar por 3 euros. En total, abonamos otros 10,50 euros, habiendo consumido además un corto de cerveza y un vino recomendado por 2,80 euros.

La tapa maridaje Ferrol-Japón de Josefa`s Bar

Llegados a este punto, el tiempo apremiaba y fue entonces cuando decidimos no desplazarnos a Esteiro como teníamos previsto y degustar alguna tapa que nos quedara más cerca de la calle San Francisco y en el propio local nos recomendaron probar la propuesta de A Maruxaina. Un acierto, sin duda. Aquí nos encontramos con la mejor explicación del plato. Nos agasajaron con unas aceitunas mientras esperábamos y el precio final se situó en los 9 euros, algo más económico al no incluir vino.

La tapa de A Maruxaina, un homenaje a la sardina

La tapa, otra delicia para los sentidos. Se trata de la segunda parte del año pasado: “Tesouros da nosa ría (Parte II). Ramen de sardiña e lacón”. En 2024 el plato se dedicó al jurel y este año a la sardina. El comensal la recibe en dos pasos: por un lado, la pasta, el alga nori, el cebollino y un toque de mandarina y, por otra, el caldo concentrado de sardina a modo de sopa japonesa. Puro sabor.

Sí que teníamos claro el final de nuestra ruta: Bacelo, dado que sirve la única elaboración 100% dulce de todo el certamen, un postre en toda regla, lleno de sabor, color y carga estética. Finalmente, rozando las 15.30 horas, nos atendieron junto con otra pareja que también hacía el recorrido y con la que habíamos coincidido en otro local que dejó esta propuesta para cerrar la experiencia del día. Estas dos mujeres, una madrileña y otra ferrolana, aseguraban que "gracias a esta iniciativa hemos entrado en locales que ni tan siquiera conocíamos y nos ha gustado mucho".

La tapa dulce que presentó Bacelo, con queso, castañas o limón entre sus ingredientes

El año pasado, Alejandro Martínez y Mar Lago se marcaron el reto de que si ganaban el concurso, tanto en la modalidad del público como del jurado, prepararían para esta edición una propuesta dulce y así lo han hecho. El bocado se llama "Ferrol", en honor a la mítica canción de Los Limones y que destaca por su belleza y sabor. Crema diplomática de limones de San Xurxo, más aromáticos; dados de mango infusionados en aceite picante y trufa cocida de queso Dona do Castro, de Queserías do Eume, y ese toque de castaña tan ferrolano que se utilizó en una sablé salada dan forma al plato, que rematan con hebras de fiuncho y ralladura de los cítricos.

En este local el precio superó la media porque, al tratarse del postre, pedimos el vino dulce sugerido por el que pagamos 8 euros. A esto hay que sumar los seis euros de las dos tapas y 2,80 por la caña (no hubo posibilidad de corto). El precio final en este local fue de 16,80 euros.

Finalmente, la media de los cuatro establecimientos alcanzó los 11,5 euros, habiendo abonado por las cuatro tapas y sendas consumiciones 46,3 euros.

Buen sabor de boca

Los hosteleros coinciden en señalar que esta ha sido una de las campañas más participativas, “pese al mal tiempo”, como advertía Adrián Pérez, responsable del restaurante Sinxelo, uno de los favoritos de la edición. Sensación que compartía Álex Martínez (Bacelo), quien añadía que “es una iniciativa muy top tanto para hosteleros como para clientes que permite que la gente, por poco dinero, pueda probar cosas diferentes e incluso conocer locales nuevos”.

Por otra parte, en la tarde de ayer el jurado seleccionado por la organización se encargó de visitar a los ocho locales finalistas de esta edición del Tapéate, una de las más “igualadas”, como señaló José Martínez, responsable del restaurante Vanessa, situado en Catabois, que pudo probar buena parte de ellas.

No obstante, hasta el domingo se puede seguir votando por las favoritas y todo apunta a que este fin de semana volverán a registrarse colas y esperas para disfrutar de estas propuestas gastronómicas de pequeño formato pero gran sabor que nos regala cada año la hostelería ferrolana de mano de esta iniciativa del Concello y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarcas.