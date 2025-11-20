Mi cuenta

Espectáculo de gran formato

Suspensión capilar y otros números aéreos, solo una parte de "Reinventio"

El ritmo de ventas del espectáculo, con el ferrolano Martín Varela a la cabeza, confirma que es de los más esperados

Redacción
20/11/2025 22:43
Uno de los números del espectáculo predecesor, "Inventio", en el Jofre
Emilio Cortizas

Uno de los estrenos más esperados de este final de año es sin duda el espectáculo de gran formato "Reinventio", tal y como refleja el implacable ritmo de venta de entradas para esta nueva producción de Thinking Up Events, con un equipo encabezado por el ferrolano Martín Varela. La función, que se estrenará en el teatro Jofre antes de recorrer los principales escenarios gallegos, sigue la línea de anteriores proyectos del creador local, marcada por integrar magia, danza y circo, y aun sube la apuesta.

La mezcla de disciplinas se diluye todavía más en esta ocasión, con respecto al anterior espectáculo "Inventio", y el ilusionismo pasa de presentarse como un truco a convertirse en forma de expresión, funcionando como hilo conductor entre escenas. Así, magia, acrobacias imposibles, danza contemporánea y números aéreos, entre los que destaca la técnica de la suspensión capilar, se van sucediendo con ritmo cinematográfico.

El elenco que pone todas estas ideas sobre el escenario está integrado tanto por artistas de Galicia como otros intérpretes internacionales, procedentes de Suiza, Venezuela y Ucrania, lo que no solo proporciona una propuesta poco habitual en la Comunidad sino que también desarrolla la idea de ilusión como territorio común.

Con Martín Varela al frente del equipo, firma la dirección coreográfica Mercedes Suárez (fundadora de Druida Danza) y la iluminación Alberto Casas.

Martín Varela é o director artístico do espectáculo que se estreará en decembro, “Reinventio”

Martín Varela | “O que quero crear é un circo máxico galego, iso non o hai”

La parte circense será aportada por talentos con amplia experiencia en tres continentes diferentes. Por un lado participará la suiza Milena Blatter, especialista en “handbalancing”, contorsión y suspensión capilar; por otro los ucranianos Andrii Malyna y Anastasiia Kupriyashenko, multipremiados internacionalmente por su “foot-juggling”, acrobacias, patinaje escénico y otras disciplinas que extenderán los límites físicos del evento.

Además, el cuerpo de baile está formado por el venezolano Anthony Brenner y las gallegas Julia Méndez, Laura Pan Meirama, Cris Amor y Fernando Rois.

Entradas

Las entradas para las distintas funciones, que empezarán por Ferrol, ofreciendo tres pases diferentes entre los días 12 y 13 de diciembre, ya están disponibles a través de las páginas web reinventio.gal y ataquilla.com.

Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, con el mago ferrolano Martín Varela, que está detrás del proyecto

La magia de la Navidad al cuadrado: el gran “Reinventio” se estrenará en el teatro Jofre

