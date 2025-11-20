Sindicatos, entidades y partidos trabajan para que la manifestación del día 30 por el ferrocarril sea un éxito

CCOO mostró su apoyo explícito a las demandas del Foro Ciddán polo Ferrocarril Emilio Cortizas

La movilización convocada pro el Foro Cidadán polo Ferrocarril para el domingo 30 de noviembre sigue recabando apoyos en la sociedad comarcal, no solo a nivel institucional, pues son ya muchos los Concellos que han expresado su acuerdo con las demandas y, por lo tanto, participarán, sino también entre organizaciones políticas y sindicales y entidades de todo tipo, desde vecinales y deportivas hasta culturales.

El Foro trabaja para que la protesta sea un éxito y fuerce un cambio en las administraciones, principalmente la estatal, pero también, aunque en menor medida, la autonómica, para que no se demoren más los plazos para que la comarca esté conectada “en condicións dignas” con el resto de Galicia.

Este jueves, la Unión Comarcal de CCOO celebró una asamblea en la que, según explicó su secretario, José Hurtado, se abordaron cuestiones organizativas y logísticas. “Quisimos celebrar esta reunión para explicar cómo nace el Foro Cidadán polo Ferrocarril, quién participa y qué lugar ocupa CCOO en él”, apuntó. “Este sindicato apoya todas las iniciativas relacionadas con esta campaña que lo único que pide es un ferrocarril del siglo XXI y que las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dejen de estar permanentemente excluidas de la modernización del transporte ferroviario”.

“Tenemos que impulsar y favorecer la participación”, dijo Hurtado, “que sea lo más alta posible, por lo que invitamos a toda la población, sea del color político que sea, a que acuda, porque esta es una reivindicación de todos”.

En ese sentido, el secretario comarcal de CCOO reconoce que la declaración institucional, con el respaldo, por lo tanto, de los tres partidos políticos que tienen representación en el Parlamento gallego –PP, BNG y PSdeG-PSOE–, es “importante y un paso adelante”, pero incidió en que “no se puede quedar solo en palabras, en un papel firmado: tenemos que convertirlo en hechos para que haya más frecuencias y más servicios y para que las infraestructuras se modernicen de una vez. “No podemos quedarnos atrás”, añadió Hurtado, “y hay que ir dando pasos ya”.

Unidad política para exigir una conexión ferroviaria “digna” Más información

Además de CCOO, otros colectivos también vinculados a los problemas en el transporte, en este caso por carretera, manifestaron su apoyo a las reivindicaciones del Foro Cidadán. Así, la plataforma por Un Transporte Digno para Ferrol e Comarca, avanzó que participará activamente en la movilización del domingo 30. “Allí estaremos”, anuncian en un comunicado en el que también recuerdan las deficiencias que vienen denunciando en los últimos años, sobre todo desde el año 2019, cuando “se adjudicaron a Monbus las licitaciones del transporte de viajeros por carretera de nuestra comarca y que afecta a trabajadores y estudiantes. A la ciudadanía en general”, subraya el colectivo.

El BNG retira la proposición no de ley y el Parlamento aprobará una declaración institucional sobre el tren Más información

En ese sentido, lamentan la situación de “deterioro y abandono” en la que se halla la estación de autobuses y recuerdan que no es la primera vez que usuarios y usuarias se la encuentran cerrada, por lo que tienen que acceder a los andenes por la salida de los autobuses”, que, cabe recordar, tiene una señal que prohíbe el acceso peatonal.