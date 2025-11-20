Marisa Guitián, la abuela de los publicistas gallegos que será homenajeada en Ferrol

La publicista coruñesa María Guitián Cedida

Nació en 1937, en plena posguerra, cuando las heridas aún sangraban y el miedo entre las gentes abundaba. Tiempos difíciles aquellos que, muy probablemente, forjaron su carácter, el de una mujer inconformista, tremendamente generosa y pionera en muchos ámbitos, el de la publicidad sin duda es uno de ellos, pero también el del empoderamiento femenino, una palabra que no existía en sus tiempos jóvenes, como ella indica, pero que hizo suya cuando la escuchó por primera vez. “Gracias a Dios los tiempos han cambiado mucho y si hoy no nos empoderan, no hace falta, ya nos empoderamos nosotras”, afirma.

Es Guitián poco amiga de los halagos y también de hablar de sí misma. Pero sí que se siente cómoda, en cambio, reivindicando una de sus facetas y fundamento vital, la de eterna feminista. “Yo no destaqué en nada, no hubiera hecho nada en mi vida profesional sino hubiera sido por todas las personas que siempre tuve a mi lado, pero sí que puedo decir que siempre he sido y soy muy feminista”, relata, al tiempo que recuerda que también fue de las primeras mujeres en Galicia que se divorció. “Me casé y quise formar una familia pero no tuve suerte y aquello no funcionó, así que fui de las primeras gallegas en divorciarse”, afirma.

“¿Y de qué quieres que hablemos, te cuento cuándo monté la empresa?”. Así, decidida y con ganas de acortar la conversación e ir al grano se muestra Guitián durante la entrevista, pues como ella dice, “no tengo mucho que contar, no soy más especial que nadie y no quiero aburrir”.

Lo cierto es que es muy especial, a sus 88 años muy bien llevados, asegura que vive feliz sus años de jubilación, en un piso “maravilloso, desde donde cada día disfruto de las vistas del mar”, ese océano que la acunó desde bien pequeña cuando llegó procedente de Ourense a la ciudad herculina. “Allí nací pero me crié aquí, donde viví y trabajé toda mi vida, y donde sigo”.

Recuerda que vendió un piso en plena plaza de María Pita, y con el dinero compró otro en la Avenida de la Marina, para poder tener vistas directas al mar, ese que ve desde que sale el sol hasta que se pone a diario. Muy cerca de allí está su antigua oficina. “También tenemos vistas al mar, la verdad es que me paso algunas veces a saludar, pero nada, yo no me meto en nada ya”, asevera.

Montó su empresa por casualidad, dice. Tras unos años trabajando en la Cadena Ser fundó la Cooperativa Idea, que con el tiempo y mucho trabajo detrás derivó en Idea Creatividad y Comunicación, una compañía líder en el sector publicitario en Galicia y el país, logrando hacerse un hueco en un sector tradicionalmente masculino. “De eso hace más de 40 años ya. En aquellos tiempos de las mujeres solo se esperaba que nos casáramos, fíjate que horror, menos mal que eso ha cambiado... Fundé Idea porque cerró una agencia en la que estuve antes y se quedaban varias personas en la calle. Yo por fortuna tenía algo de dinero y montamos la empresa, eso es todo.... las personas piensan que uno solo puede fundar lo que sea, no es así, hay que rodearse de gente que responda, yo tuve a personas estupendas a mi lado, ellos son los que merecen el premio realmente”, asevera.

El caso es que mañana Marisa recibirá en el Teatro Jofre uno de los galardones honoríficos que organiza el Clúster da Comunicación de Galicia, los Premios Paraugas, para distinguir a una mujer pionera que apostó por la innovación, digitalización y formación continua.