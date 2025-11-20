La Navidad comienza con el rastrillo de Manos Unidas

Rastrillo de Manos Unidas Emilio Cortizas

Numerosas autoridades y público en general pasaron por el primer día de puertas abiertas del rastrillo que organiza Manos Unidas, ubicado en el número 48 de la calle Magdalena.

Se trata de un espacio con fines benéficos repleto de ideas de regalo.

El alcalde, José Manuel Rey, que acudió al acto de inauguración en la mañana de este jueves, destacó, el carácter solidario y generoso de los ferrolanos, "sempre dispostos a axudar a quen máis o precisa a través de iniciativas como esta".

Rey Varela aprovechó para destacar el trabajo realizado por el equipo de Manos Unidas en la ciudade. “O Nadal é tempo de reflexión e de pensar nas persoas que máis nos precisan, tamén lonxe de aquí, e Manos Unidas fai un labor extraordinario de cooperación internacional a través da magnífica delegación da entidade en Ferrol”, manifestó Rey Varela.

Además, invitó a la ciudadanía a acercarse al rastrillo, que permanecerá abierto en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.