La Navidad comienza con el rastrillo de Manos Unidas

El alcalde visitó las instalaciones y animó a la ciudadanía a acudir a hacer sus compras

Redacción
20/11/2025 22:38
Rastrillo de Manos Unidas
Rastrillo de Manos Unidas
Emilio Cortizas

Numerosas autoridades y público en general pasaron por el primer día de puertas abiertas del rastrillo que organiza Manos Unidas, ubicado en el número 48 de la calle Magdalena. 

Se trata de un espacio con fines benéficos repleto de ideas de regalo.

El alcalde, José Manuel Rey, que acudió al acto de inauguración en la mañana de este jueves, destacó, el carácter solidario y generoso de los ferrolanos, "sempre dispostos a axudar a quen máis o precisa a través de iniciativas como esta". 

Alguno de los artículos que fueron vendidos el año pasado, como esta bicicleta con ruedines que se vendió casi inmediatamente

El gran rastrillo de Manos Unidas regresa siempre antes de Navidad

Más información

Rey Varela aprovechó para destacar el trabajo realizado por el equipo de Manos Unidas en la ciudade. “O Nadal é tempo de reflexión e de pensar nas persoas que máis nos precisan, tamén lonxe de aquí, e Manos Unidas fai un labor extraordinario de cooperación internacional a través da magnífica delegación da entidade en Ferrol”, manifestó Rey Varela. 

Además, invitó a la ciudadanía a acercarse al rastrillo, que permanecerá abierto  en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

