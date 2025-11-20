La navaja resiste a la crisis de la ría de Ferrol con una campaña “de calidad”

La cofradía de Ferrol vendió bivalvo en gran cantidad Emilio Cortizas

La campaña de la navaja, un plan conjunto de toda la zona VII –que engloba no solo a las cofradías de la ría de Ferrol, sino también, por ejemplo, a la de A Coruña–, está “sorprendiendo” al sector por la cantidad y la calidad del producto, que alcanza este año la mayor cotización, por encima de los 16 euros el kilo, según el portal Pescadegalicia, de la Consellería do Mar.

El propio departamento que dirige Marta Villaverde señalaba en julio que el arranque de la temporada de capturas, que, como se recordará, se hace con técnicas de buceo, estaba siendo “moi bo”, con cifras que mejoraban las del año anterior, ya de por sí buenas.

Por el momento se han comercializado a través de las lonjas de Ferrol y Barallobre más de 11.400 kilos, de los que más de la mitad, 6.700 –sin incluir las capturas de las últimas 24-48 horas– se despacharon en la rula de Curuxeiras.

“La situación es crítica, como vemos en general, también con la centola, pero la navaja es la excepción”, explica el patrón mayor del pósito ferrolano, “es casi el único recurso que aguanta”. El mariscador apunta que, además, se trata de un producto de “calidad, bien llena”, y la cofradía ha decidido impulsar su venta desde A Túa Lonxa, la pescadería que se encuentra en el propio edificio. “Es buena, pero, además, se adapta muy bien a la congelación, sin perder sus propiedades, así que vamos a ofrecerla a un buen precio tanto mañana –por hoy viernes– como pasado –el sábado”.

La cofradía vendió este jueves cerca de 400 kilos de este bivalvo que, además, ofrecerá mañana en Sada en el marco de las jornadas de degustación que se organizan con la colaboración de la Diputación de A Coruña. Será de 12.00 a 14.00 horas en la plaza Irmáns Suárez Picallo de la localidad.