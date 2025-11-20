El PSOE pide a Sanidade el informe sobre los falsos techos del Marcide

Las obras del Marcide siguen adelante EC

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza pidió este jueves a la Consellería de Sanidade que le dé acceso a los informes sobre el desprendimiento de los falsos techos en el hospital Arquitecto Marcide el pasado verano. Bouza exige que se garantice la seguridad de los pacientes y del personal sanitario y asegura que existe una “evidente preocupación” por las “deficiencias estruturais e o estado de conservación das instalacións”.

El parlamentario del grupo socialista critica a la Xunta por “non dar explicacións” y la conmina a que “entregue xa os informes da inspección técnica, porque xa están feitos”. Además, exige que se “axilicen” las obras de ampliación y mejora del CHUF que, dijo, “levan máis de dous anos de retraso”, por lo que solicita que los Orzamentos de 2026 incorporen una “partida económica suficiente para a súa finalización efectiva”.

Sanidade renovará los techos de cinco plantas del Marcide tras los desprendimientos en el hospital de Ferrol Más información

Las obras de reparación de los falsos techos finalizaron el pasado mes de octubre, según informó Sanidade en su momento. Estas supusieron una inversión de más de 247.000 euros. La rotura de una tubería fue el detonante de que en agosto pasado se viniera abajo una de las estructuras. La Xunta declaró la urgencia de la obra y procedió a la renovación de los techos en cinco plantas del hospital, en concreto de la tercera a la séptima del ala sur, ambas inclusive, sustituyendo los perfiles metálicos y las placas que conforman las estructuras.