El PSOE acusa al gobierno ferrolano de hacer “o maior recorte da última década en mantemento de rúas”

El PSOE reclama un contrato de mantenimiento de viales Daniel Alexandre

El concejal del grupo municipal del PSdeG-PSOE Julián Reina acusó al alcalde, José Manuel Rey, de tener a la ciudad “sen contrato de mantemento de infraestruturas, é dicir, de reparación de beirarrúas e baches” por “non ser quen de adxudicar o contrato que anunciou hai meses nos medios de comunicación”. “Levamos sen contrato desde setembro”, señaló Reina, que le afeó al gobierno que no asumiese la propuesta del grupo socialista de ir a un contrato puente “para que a cidadanía non sufrise a mala xestión do alcalde”.

El PSOE lamenta que no se optase por esta fórmula, sobre todo porque la justificación del ejecutivo fue, según el edil, “que tiña 15.000 euros ao mes para reparacións na cidade mediante pequenas intervencións”.

Para Reina, esta política se refleja “nun aumento do deterioro que se observa en todos os barrios” y que la cantidad mensual para este tipo de trabajos “non só non é suficiente, senón que é simplemente unha escusa do alcalde para ver e ninguén se decata da situación e para dicir que aínda ten cartos para arranxos”.

El concejal socialista añade que “non se pode ter un alcalde a tempo parcial”.