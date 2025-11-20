Diario de Ferrol organiza el 4 de diciembre un foro de industria de defensa

Diario de Ferrol ya celebró un Foro dedicado al Turismo en la sala Curuxeiras | D.A.

Diario de Ferrol celebrará el próximo jueves 4 de diciembre una nueva edición de los “Foros Conecta Galicia 2025” que impulsa el Grupo Editorial El Ideal Gallego, abordando en esta ocasión la “Industria de defensa: un sector estratégico con base en Ferrol” en una jornada que pretende ser un punto de encuentro para analizar un ámbito clave en el presente y futuro de la comarca y la comunidad autónoma.

Será la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav el escenario del evento, que empezará a las 10.00 horas y reunirá a profesionales de empresas e instituciones para analizar los retos y oportunidades que afronta esta área en concreto y su impacto en el resto del ecosistema industrial y social gallego.

La asistencia es libre y gratuita, teniendo únicamente que inscribirse previamente a través de la página web forodiariodeferrol.eventbrite.es. Desde este periódico trasladamos la invitación a la ciudadanía, los profesionales y las empresas con el objetivo de favorecer y reforzar los vínculos y la colaboración entre todos los agentes implicados, además de acercar a la sociedad temas de importancia a través del intercambio de experiencias y la puesta en común de iniciativas estratégicas para Galicia