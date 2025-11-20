Mi cuenta

Concentración en Atención Primaria con la vista puesta en la huelga del día 26

El Fontenla Maristany acogió una protesta

Redacción
20/11/2025 21:36
Concentración en el Fontenla Maristany
Cedida

La Atención Primaria se prepara para la huelga convocada por la mayoría de los sindicatos para el próximo día 26 y ayer se desarrollaron concentraciones a las puertas de los centros de salud, como en el Fontenla Maristany, recordando el paro. 

Las acciones continúan a pesar de que el pasado miércoles, en el Parlamento, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, apeló al “diálogo para evitar a folga” y recordó los recursos que se incorporan en los Orzamentos de 2026 en esta área, como un incremento de las partidas “ata acadar os 1.747 millóns” y un crecimiento de un 3,4% en el capítulo de personal, “ata os 657 millóns”. 

Además, se prevé la creación de 77 plazas en los PAC, 21 psicólogos clínicos y 62 puestos “para consolidar os equipos de atención domiciliaria”.

