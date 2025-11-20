Concentración en Atención Primaria con la vista puesta en la huelga del día 26

Concentración en el Fontenla Maristany Cedida

La Atención Primaria se prepara para la huelga convocada por la mayoría de los sindicatos para el próximo día 26 y ayer se desarrollaron concentraciones a las puertas de los centros de salud, como en el Fontenla Maristany, recordando el paro.

Las acciones continúan a pesar de que el pasado miércoles, en el Parlamento, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, apeló al “diálogo para evitar a folga” y recordó los recursos que se incorporan en los Orzamentos de 2026 en esta área, como un incremento de las partidas “ata acadar os 1.747 millóns” y un crecimiento de un 3,4% en el capítulo de personal, “ata os 657 millóns”.

Además, se prevé la creación de 77 plazas en los PAC, 21 psicólogos clínicos y 62 puestos “para consolidar os equipos de atención domiciliaria”.