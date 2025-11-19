Yilport gestionará hasta 2063 la terminal de contenedores

El “APL Salalah” atracó en Caneliñas el pasado mes de abril Jorge Meis

El grupo Yilport reafirma su apuesta por el puerto de Ferrol solicitando la ampliación de la concesión de la terminal de contenedores, que en estos momentos tiene su límite en 2048, otros quince años más. El holding al que pertenece Ferrol Container Terminal –FCT– le adelantó esta posibilidad a la Autoridad Portuaria en el mes de mayo y ahora se hace oficialmente.

Esta petición viene acompañada, como es habitual en los casos en los que se aborda una prórroga del plazo concesional, de una serie de inversiones que, en términos generales, se concretan en más y nuevos equipos y máquinas para mejorar la productividad de la instalación –que este año está batiendo sus mejores registros desde que entró en operación, hace más de una década– y profundizar en su sostenibilidad, apostando por la electrificación en detrimento de la tracción diésel.

Yilport busca consolidar al puerto exterior como “plataforma logística estratégica en el noroeste peninsular” y, para ello, se plantea modernizar la terminal, primero introduciendo mejoras técnicas en la maquinaria que ya tiene e incorporando otra “más eficiente y con menores emisiones contaminantes” y, por otra parte, aumentando la capacidad operativa de la terminal de Caneliñas, “anticipándonos al crecimiento proyectado de la demanda”.

El informe presentado por Yilport al organismo que preside Francisco Barea cuantifica en 28 millones el importe total de las inversiones asociadas a la ampliación del periodo concesional. Se realizarán principalmente entre los años 2034 y 2045, con una intensidad mayor en torno a la primera fecha, con cerca de 16 millones de inversión para modernizar y actualizar los dos pórticos y adquirir ocho RTG o “trastainers”, que son dispositivos de elevación para cargar y descargar contenedores, así como para hacerse con vehículos tipo grúa como “reach stackers”, “spreaders” y tráilers. Con estas adquisiciones, la terminal ampliará su capacidad y permitirá además “atraer nuevas líneas marítimas y fortalecer la conectividad”.

En concreto, la planificación de Yilport para la terminal de Caneliñas contempla para la denominada fase final de las inversiones –entre 2041 y 2045– la adquisición de una grúa usada y de otras dos nuevas, de tipo “post-Panamax”, es decir, con características similares a las que ya existen –las amarillas– y con capacidad para operar buques entre 4.000 y 15.000 contenedores.

Además, se modernizarán o actualizarán los pórticos existentes para prolongar su vida útil. Con esta intervención, explica la concesionaria, se podrán renovar los componentes mecánicos, eléctricos y de control porque, señala, de no hacerlo el equipo “quedaría progresivamente fuera de servicio”, puesto que muchos de los componentes originales han dejado de fabricarse “y no existen piezas de sustitución disponibles en el mercado”. En consecuencia, explican desde Ferrol Container Terminal, la modernización “no solo extiende la vida útil de la grúa, sino que evita su obsolescencia total y la consiguiente pérdida de capacidad operativa”.

Otras ventajas de estas “puestas al día” son la reducción de los tiempos de operación, el aumento de la precisión en las maniobras y la disminución de los costes de mantenimiento. Además, se incorporarán sistemas eléctricos de última generación y se adoptarán soluciones que permitan una reducción del consumo energético.

En lo que respecta a los “trastainers” o grúas RTG, la concesionaria invertirá alrededor de 16 millones, una cifra con la que podrá cerrar la adquisición de dieciséis unidades de segunda mano hasta el año 2041, pudiendo de este modo aumentar la capacidad de desplazamiento de los contenedores en los patios o espacio reservado para el almacenamiento de los recipientes.

En lo que respecta a los vehículos, se comprarán dos “reach stackers”, que serán nuevos. Se trata, apuntan fuentes de Yilport, de equipos muy versátiles para manipular los contenedores fuera de los pórticos de muelle y de patio y la playa de vías para su evacuación por ferrocarril. La concesionaria considera necesario mantener de modo permanente una flota de estos vehículos tanto para contenedores llenos como vacíos.

Con estas adquisiciones, los gestores de la terminal están convencidos de que podrán mantener la operatividad de los equipos existentes y, además, ampliar “de forma sustancial” la capacidad de respuesta ante el crecimiento previsto de la demanda.