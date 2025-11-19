Música
Un obradoiro de percusión tradicional de balde celebra o Día da Música no barrio da Magdalena
A proposta tamén inclúe a actuación da rondalla Bohemios no Casino Ferrolano
A AVV da Magdalena convida a celebrar o Día da Música este sábado con distintas actividades. Por unha banda, organízase o obradoiro gratuíto “Descubrindo a percusión galega” e por outra, a partir das 20.00 no Casino Ferrolano, actuará a rondalla Bohemios e entregaranse insignias ao maquetista Carlos Macías, ao compositor Miguel Brotóns e á pregoeira deste ano, Patricia Cupeiro.
O curso será impartido por Emilio Romero, que guiará un encontro no que se construirá un pequeno tambor e que contará cunha mostra de instrumentos na sede da asociación (Galiano 26, de 11.30 a 13.30 horas). As persoas interesadas en participar deberán inscribirse chamando ao 678 466 120, debido a que as prazas son limitadas.