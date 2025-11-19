Rellenos a la carta en pollos “premium” y ternera triunfan en Ferrol de cara a la Navidad

Uno de los pollos categoría A que rellenan en la carnicería de Elia y Eladio F. C.

Si mariscos y pescados suelen copar en Navidades el protagonismo en los entrantes y el primer plato, la carne es la reina indiscutible del último asalto en la mesa y, como ocurre con los primeros, de un tiempo a esta parte su compra se adelanta a las fechas señaladas con la complicidad del carnicero y el buen hacer del congelador.

José Ramón Pena Fouce, a los cuchillos en el puesto de Elia y Eladio del Mercado Central de A Magdalena, explica que “los platos estrella son el pollo deshuesado relleno y los rollos de carne de ternera”, ambos con materia prima de máxima calidad y totalmente personalizados a gusto de la clientela, que ya empieza a hacer las primeras encargas —se despachan al vacío para congelar sin perder cualidades—: “Acepto peticiones hasta el día de la Lotería [22 diciembre] para garantizar que lleguen a tiempo en Nochebuena y Navidad”, añade.

En el caso de las aves, de unos tres kilos (que rondan los 35-40 euros la pieza), él mismo las deshuesa y las rellena a petición del consumidor, trabajando el “Pollo Real de Sada” o el de “Coren”, pero ambos de Categoría A, “la mejor”, precisa.

“Dan para unas ocho personas y tienen una carne muy rica, que queda jugosa y muy blandita”, traslada. A mayores de la ternera, que también embute a la carta el carnicero y “la gente la demanda bastante” (18,50 el kilo), suele tener pedidos de piezas más clásicas como es el solomillo, que ahora está a 39 euros y seguramente suba de precio cuando se acerquen las fiestas navideñas.

Pero antes, los carnívoros frioleros tienen una cita con uno de los clásicos: el guiso de carne. Así, para aquellos que no sepan qué pieza pedir, Pena explica que “de ternera es ideal la aguja para hacerlo porque es muy jugosita, y del cerdo, el lacón”, sugiere para un plato que con patata, guisantes y pimiento el buen ferrolano debe “esmagar”.