Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Rellenos a la carta en pollos “premium” y ternera triunfan en Ferrol de cara a la Navidad

Elia y Eladio elabora carnes rellenas para tener éxito en la mesa sin gastar mucho y cocinando poco

Marta Corral
Marta Corral
19/11/2025 21:18
Uno de los pollos categoría A que rellenan en la carnicería de Elia y Eladio
Uno de los pollos categoría A que rellenan en la carnicería de Elia y Eladio
F. C.

Si mariscos y pescados suelen copar en Navidades el protagonismo en los entrantes y el primer plato, la carne es la reina indiscutible del último asalto en la mesa y, como ocurre con los primeros, de un tiempo a esta parte su compra se adelanta a las fechas señaladas con la complicidad del carnicero y el buen hacer del congelador

José Ramón Pena Fouce, a los cuchillos en el puesto de Elia y Eladio del Mercado Central de A Magdalena, explica que “los platos estrella son el pollo deshuesado relleno y los rollos de carne de ternera”, ambos con materia prima de máxima calidad y totalmente personalizados a gusto de la clientela, que ya empieza a hacer las primeras encargas —se despachan al vacío para congelar sin perder cualidades—: “Acepto peticiones hasta el día de la Lotería [22 diciembre] para garantizar que lleguen a tiempo en Nochebuena y Navidad”, añade. 

En el caso de las aves, de unos tres kilos (que rondan los 35-40 euros la pieza), él mismo las deshuesa y las rellena a petición del consumidor, trabajando el “Pollo Real de Sada” o el de “Coren”, pero ambos de Categoría A, “la mejor”, precisa. 

La “hamburguesa kebab” que triunfa en el mercado de A Magdalena de Ferrol

Más información

“Dan para unas ocho personas y tienen una carne muy rica, que queda jugosa y muy blandita”, traslada. A mayores de la ternera, que también embute a la carta el carnicero y “la gente la demanda bastante” (18,50 el kilo), suele tener pedidos de piezas más clásicas como es el solomillo, que ahora está a 39 euros y seguramente suba de precio cuando se acerquen las fiestas navideñas. 

De ser informático en Madrid a vender las hamburguesas más demandadas del mercado de Ferrol

Más información

Pero antes, los carnívoros frioleros tienen una cita con uno de los clásicos: el guiso de carne. Así, para aquellos que no sepan qué pieza pedir, Pena explica que “de ternera es ideal la aguja para hacerlo porque es muy jugosita, y del cerdo, el lacón”, sugiere para un plato que con patata, guisantes y pimiento el buen ferrolano debe “esmagar”. 

Te puede interesar

Gonzalo Santa Cruz trata de superar a un rival

O Parrulo Ferrol se estrella contra el muro del Málaga
Iago Couce
El “APL Salalah” atracó en Caneliñas el pasado mes de abril

Yilport gestionará hasta 2063 la terminal de contenedores
X. Fandiño
La batea de la ría funciona desde el año 2012

La almeja japónica, con más de 1.600 kilos, es la especie que más se depura en la batea
X. Fandiño
recinto de A Cabana

Ocho empresas se interesan por realizar la reforma y ampliación de la Cidade Náutica de A Cabana
Redacción