Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Regreso a casa de los vecinos afectados por el colapso del 156 de la calle María

Los residentes del portal 152-154 han recibido notificación del Concello para poder volver

Marta Corral
Marta Corral
19/11/2025 15:14
La propiedad inició este martes los trabajos para asegurar la estructura, que continuaron en la mañana de este miércoles
La propiedad inició este martes los trabajos para asegurar la estructura, que continuaron en la mañana de este miércoles
Daniel Alexandre

Las personas residentes en el portal 152-154 de la calle María ya pueden volver a sus casas este mismo miércoles. Así se lo han trasladado varios de ellos a este periódico, precisando que el Concello de Ferrol les había avisado de que la estructura cumplía con los mínimos exigidos y se había emitido un certificado de seguridad

Confirma el Consistorio que la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, "vén de levantar as medidas de emerxencia decretadas", dando luz verde al regreso de la comunidad vecinal. 

En el inmueble afectado, donde se derrumbaron tres plantas por su gran deterioro, comenzaban los trabajos este martes y en la mañana de este miércoles los operarios se afanaban en reparar una grieta gigante muy visible en la fachada que da a Sánchez Barcáiztegui.

Policía Local y técnicos municipales este lunes asegurando e inspeccionando la zona

El colapso interior del edificio del 156 de María obliga al desalojo de vecinos y a cortar dos calles de Ferrol

Más información

Con el fin del desalojo preventivo se adelanta así en un día el plazo mínimo que había dado el Concello de Ferrol para el regreso de los residentes, algunos de ellos en el Hotel Almirante realojados por el Consistorio desde la noche del pasado domingo, cuando tuvieron que salir de sus viviendas ante el posible peligro de colapso general. 

Te puede interesar

Imagen de archivo de la caseta robada

Roban una de las casetas refugio para gatos instaladas en Cedeira
Verónica Vázquez
A alcaldesa, no centro, xunto aos edís de Obras e Urbanismo en Buios

Fene culmina cos traballos en Buios e avanza cos da senda peonil do Regueiro
Redacción
O presidente do organismo provincial facendo uso do bono do programa

A Deputación amplía ata o 3 de decembro o programa MercaNaVila
Redacción
Martina Aneiros en el taller cedeirés de Filomena Menacho

Refuerzo a la comercialización de artesanía en Ferrolterra con ayudas para seis talleres
Redacción