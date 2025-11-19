Regreso a casa de los vecinos afectados por el colapso del 156 de la calle María

La propiedad inició este martes los trabajos para asegurar la estructura, que continuaron en la mañana de este miércoles Daniel Alexandre

Las personas residentes en el portal 152-154 de la calle María ya pueden volver a sus casas este mismo miércoles. Así se lo han trasladado varios de ellos a este periódico, precisando que el Concello de Ferrol les había avisado de que la estructura cumplía con los mínimos exigidos y se había emitido un certificado de seguridad.

Confirma el Consistorio que la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, "vén de levantar as medidas de emerxencia decretadas", dando luz verde al regreso de la comunidad vecinal.

En el inmueble afectado, donde se derrumbaron tres plantas por su gran deterioro, comenzaban los trabajos este martes y en la mañana de este miércoles los operarios se afanaban en reparar una grieta gigante muy visible en la fachada que da a Sánchez Barcáiztegui.

El colapso interior del edificio del 156 de María obliga al desalojo de vecinos y a cortar dos calles de Ferrol Más información

Con el fin del desalojo preventivo se adelanta así en un día el plazo mínimo que había dado el Concello de Ferrol para el regreso de los residentes, algunos de ellos en el Hotel Almirante realojados por el Consistorio desde la noche del pasado domingo, cuando tuvieron que salir de sus viviendas ante el posible peligro de colapso general.