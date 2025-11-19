Ocho empresas se interesan por realizar la reforma y ampliación de la Cidade Náutica de A Cabana

La parcela tiene una superficie de 13.000 metros cuadrados Daniel Alexandre

Los servicios técnicos del Concello estudian ya el contenido de las ocho ofertas recibidas para ejecutar las obras de la Cidade Náutica de A Cabana, un proyecto al que el gobierno local destina 1,7 millones.

El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, recordó que las obras comenzarán el año que viene y que tienen un plazo de ejecución de 14 meses.

Según consta en los pliegos, la idea es intervenir en la parcela de 13.000 metros cuadrados para mejorar las condiciones en las que los cuatro clubes que hacen uso de las instalaciones –los de remo de A Cabana y San Felipe, la sección de vela del Grupo Bazán y el club de actividades subacuáticas Ferrol– puedan practicar sus respectivas disciplinas y atraer a más deportistas y, al mismo tiempo, revalorizar un patrimonio histórico industrial deteriorado.

De ese modo, se rehabilitarán los seis edificios que existen actualmente y en uno de ellos, que actualmente utiliza el club de remo de A Cabana, se creará un paso para dar continuidad a la senda que discurre pegada a la ribera desde el CIS. El ejecutivo destaca que la obra permitirá crear una ruta circular de 10 kilómetros desde A Graña a Caranza.