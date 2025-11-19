Nuevo homenaje a la ferrolana Sofía Oriana en el aniversario de Mulleres na Música Galega

La compositora Sofía Oriana Infante en su estudio de la calle Real de Ferrol Jorge Meis

Este jueves 20 se inauguran las dos jornadas que abarcará la décima edición de Mulleres na Música Galega, en las que se rendirá homenaje a seis nombres destacados en este panorama. Una de las trayectorias que se destacarán en el primer acto es la de la compositora ferrolana Sofía Oriana Infante, que recibe doble reconocimiento en este encuentro después de que hace cinco años se le dedicara la convocatoria, dirigiendo ella misma una gala didáctica.

Bandas sonoras de películas como “Elisa y Marcela”, “Justicia Artificial” o “Antes de nós” llevan la firma de Sofía Oriana Infante que, tras graduarse en Composición, se ha especializado con un máster enfocado al cine y posteriormente con una carrera que vuelve a despuntar en este encuentro que trata de recuperar y difundir la memoria de las creadoras en este ámbito.

Celebración

La asociación cultural Tres por Cuatro y MusicArte, que cuentan con la colaboración de la Xunta y de la Diputación, coordinan este décimo aniversario entre varios espacios de la ciudad.

Junto a la ferrolana, este jueves, a partir de las 19.00 horas en el Museo de Belas Artes da Coruña, se rendirá homenaje a Milagros Porta Siso y a María del Pilar Couceiro. Además, tanto esta como la siguiente jornada contará con la participación especial del Grupo Vocal EntrElas, que estará acompañado por el piano de Sara Petrizzo y los solos de Ana Belén Manteiga.

Las músicas María Muñoz de Quevedo, Margarita Viso y María Luisa Nache serán las tres homenajeadas de este viernes 21, a partir de las 19.30 horas, en el Circo de Artesáns de A Coruña.

Además, las actividades previstas incluyen charlas y encuentros musicales que ponen a dialogar a diferentes generaciones de mujeres, que desempeñan un papel fundamental en la música de Galicia.